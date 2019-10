Da oggi Luca Parmitano al comando della ISS | “Orgogliosi di te che hai portato fin lassù

Luca Parmitano oggi diventa il 1° comandante italiano della Stazione Spaziale : la cerimonia in diretta streaming LIVE : L’astronauta ESA Luca Parmitano diventerà il 3° europeo e il 1° italiano a ricoprire il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale: la cerimonia di avvicendamento al comando avverrà il 2 ottobre 2019. Parmitano sarà il successore del cosmonauta russo Alexei Ovchinin. La cerimonia darà inizio alla “Expedition 61” e alla seconda parte della missione “Beyond”. La diretta streaming LIVE dell’evento ...

La Piramide è il nuovo album di Luca Madonia : un’ancora di salvezza nella devastante cultura musicale di oggi : Eccoci di nuovo qui. Succede ogni tot di tempo, purtroppo non così spesso come vorremmo, ma comunque sia succede ogni tot di tempo. Arriva una sua nuova uscita e noi ci troviamo di fronte a un dilemma di quelli che, fossimo nell'antica Grecia, manderebbero fuori di testa i filosofi e i loro alunni, tipo la faccenda della tartaruga e la lepre. Insomma, ci siamo capiti. Siamo di fronte a un dilemma, e questo dilemma, come le uscite di cui sopra, ...

Janira Majello - da quanto tempo non si vedeva! Per anni in tv insieme a Luca Sardella - eccola oggi (a 49 anni) : insieme a Luca Sardella Janira Majello è stato uno dei volti più amati della Rai. Lui, sempre con la sua coppola abbinata alla camicia, e lei, con i boccoli biondi e il sorriso smagliante, hanno intrattenuto per anni gli italiani con i programmi dedicati alla floricoltura e alla botanica. Ma che fine ha fatto Janira? Inizia la sua carriera quando si presenta al Concorso di Miss Eleganza Lazio nel 1989 e poi a quello di Miss ...

L’Africa e L’Europa - da oggi - non saranno più continenti divisi : AstroLuca ci mostra perchè : AstroLuca ha immortalato ‘onde’ nel cielo delle Azorre e quello che può essere considerato il bacio tra il continente europeo ed africano. Grazie alle loro ampie e fascinose volute ‘dipingono’ dei disegni meravigliosi: si tratta delle “onde nel cielo sopre le Azzorre”, fotografate da Luca Parmitano, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per la missione Beyond. L’astronauta dell’Agenzia ...

Messina : assolto De Luca - Taormina ‘oggi 11 settembre malagiustizia e malapolitica’ : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – “Possiamo dire che oggi la malagiustizia e la malapolitica, che mai come in questo caso sono andate a braccetto, sono state debellate. Potremmo dire che oggi è l’11 settembre della malagiustizia e della malapolitica”. Così l’avvocato Carlo Taormina, legale del sindaco di Messina Cateno De Luca, commenta all’Adnkronos la sentenza di assoluzione della Corte di Appello ...

Messina : assolto De Luca - Taormina ‘oggi 11 settembre malagiustizia e malapolitica’ (2) : (AdnKronos) – “De Luca è una persona assolutamente onesta, che ha sempre fatto politica in mezzo alla gente e che è amato dai messinesi ma anche da tutti i siciliani – evidenza il suo difensore – Queste battute d’arresto lo hanno provato, non dimentichiamoci del provvedimento di arresti domiciliari arrivato qualche giorno dopo la sua elezione al parlamento regionale, ma non sono riuscite a danneggiarlo. ...

Mimmo Lucano riabbraccia Riace dopo 11 mesi : “oggi sono tornato a casa - ma anche Salvini” : dopo 14 giorni ai domiciliari e 11 mesi di “esilio”, Mimmo Lucano torna nella sua Riace. Lo ha deciso il presidente del Tribunale di Locri Fulvio Accurso che ha accolto l’istanza di revoca del divieto di dimora presentata dagli avvocati Antonio Mazzone e Andrea Daqua. Una decisione che il giudice ha preso nonostante il parere contrario della Procura che avrebbe voluto tenere Mimmo Lucano ancora lontano da Riace. “anche se non sono più ...

Lucano : Faraone - ‘oggi è un bel giorno’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Oggi è un bel giorno! Mimmo Lucano può tornare a casa e riabbracciare suo padre. Il Tribunale di Locri ha revocato il divieto di dimora a Riace”. Così, Davide Faraone dopo la decisione del Tribunale di Locri di revocare il divieto di dimora per l’ex sindaco di Riace.L'articolo Lucano: Faraone, ‘oggi è un bel giorno’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mimmo Lucano : “oggi vado a trovare mio padre in ospedale” : L'ex sindaco di Riace è intervenuto ieri allo Sponz Fest di Calitri ed ha annunciato che oggi si recherà a Catanzaro per fare visita a suo padre malato di leucemia: "Non voglio pietà, voglio giustizia".Continua a leggere