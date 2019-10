Crosetti elogia il pragmatismo di Sarri | «La Juve lascia al Bayer il titìc titòc e si

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Alla fine si vince assecondando i migliori, questa è la legge del calcio da sempre. Lo scrive oggi Mauriziosu Repubblica commentando la gara di Champions delladi ieri sera che vince grazie alla classe di Gonzalo Higuain I passaggini, come no, la fitta trama del possesso palla, figurarsi, e l’inevitabile difesa alta. Poi arriva Gonzalo che stoppa a seguire e sventola nell’angolino. I grandi giocatori se ne fregano delle mode e delle ideologie, loro puntano dritto verso l’unico destino che conoscono. E se il pallone lo tiene più spesso ildella, poi che se ne fa se c’è Higuain nella parte giusta del prato? Numeri e statistiche, diagrammi e disegnini vengono spazzati via dal tornado della classe, è questa l’unica vera tattica del calcio: avere i più bravi e dargli il pallone. Lanon èana, ma è forte e batte ilndole il possesso palla e i ...

