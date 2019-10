Cristina Marino fidanzata Luca Argentero Bacia ' Leonardo' | L' ho conosciuto e

Luca Argentero a Verissimo : «Cristina Marino? Quando una persona ti rende migliore la vuoi sposare» : Luca Argentero a Verissimo: «Rivendico il diritto di pagare la cena a una donna. È galanteria». Oggi pomeriggio, l’attore piemontese si è raccontato a cuore aperto a Verissimo. Argentero ha parlato del suo rapporto con la fidanzata Cristina Marino e le ha riservato tenere parole. «Voglio sposare Cristina Marino – dice -. Quando trovi una persona che rappresenta un volano positivo e ti rende migliore di quello che sei, è normale ...

Luca Argentero sulla fidanzata Cristina Marino : ‘Sposarmi? Sì e spero anche di riprodurmi’ : “Certo che ho pensato di sposarmi, sarei stupido a non farlo” con semplicità e naturalezza Luca Argentero (dal 2 ottobre al cinema con Io Leonardo) ospite di Verissimo sabato 28 settembre parla del suo rapporto con la fidanzata Cristina Marino e del loro futuro insieme. Luca Argentero su Cristina Marino: ‘spero di riprodurmi prima o poi’ “Mi sopporta e questo è già un motivo sufficiente per sposarla” spiega a ...

Luca Argentero : «Cristina Marino - che mi migliora e che sarà mia moglie» : Luca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoLuca Argentero con la fidanzata Cristina MarinoDal 2 ottobre sarà di nuovo al cinema con Io Leonardo, film di Jesus Garces Lambert sulla vita di Leonardo Da Vinci, ma ...

Storie Italiane - Luca Argentero si confessa sul matrimonio con Cristina Marino : Luca Argentero torna a parlare del matrimonio con Cristina Marino ai microfoni di Storie Italiane. L’attore è stato ospite della trasmissione per presentare Io, Leonardo, il film che racconta la vita di Leonardo Da Vinci e che sarà al cinema a partire dal 2 ottobre. Nel corso dell’intervista, Argentero ha parlato anche dell’amore per Cristina Marino a cui è legato da ben 4 anni. Il primo incontro della coppia è avvenuto sul set ...

Luca Argentero : "Matrimonio con Cristina Marino? Non c'è una data. Ho la fortuna di avere una persona che mi migliora" : Luca Argentero, ospite, stamattina, mercoledì 18 settembre 2019, a 'Storie italiane', per presentare 'Io Leonardo' (sulla vita di Leonardo Da Vinci), al cinema dal 2 ottobre, ha raccontato di essere felicemente appagato dal punto di vista professionale. Dal 'Grande Fratello', l'attore ne ha fatta di strada:prosegui la letturaLuca Argentero: "Matrimonio con Cristina Marino? Non c'è una data. Ho la fortuna di avere una persona che mi migliora" ...

Luca Argentero - nozze confermate con Cristina Marino : “Non c’è la data” : Luca Argentero a Storie Italiane: l’attore conferma il gossip sul matrimonio con Cristina Marino Se ne parla da diverso tempo ed ora è arrivata la conferma (e non solo tramite interviste) da parte del diretto interessato. Luca Argentero, ospite di Storie Italiane di Eleonora Daniele, ha parlato del suo rapporto con Cristina Marino ed ha […] L'articolo Luca Argentero, nozze confermate con Cristina Marino: “Non c’è la ...

Cristina Marino difende Luca Argentero : Un mondo migliore se le donne fossero tratte come lui tratta me : L'attrice è intervenuta in difesa del compagno, Luca Argentero, in seguito alle dichiarazioni considerate "sessiste" fatte dal compagno su "Oggi" e lo difende con parole di stima. Alla fine è dovuta intervenire anche lei, Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero. Dopo la polemica scatenatasi in seguito alle dichiarazioni rilasciate dall'attore nel corso di un'intervista con il settimanale "Oggi", l'attrice e imprenditrice ...

Cristina Marino - il lato b della fidanzata di Luca Argentero è ‘extraterrestre’. L’avete mai vista? : Cristina Marino è la giovane fidanzata di Luca Argentero, ex gieffino ormai lanciatissimo nel Cinema italiano. Dopo anni accanto a Myriam Catania, l’attore ha ritrovato il sorriso insieme alla collega conosciuta sul set di “Vacanze ai Caraibi” nel 2015. E pensa al matrimonio. Dopo il prezioso anello che ha regalato alla Marino, Luca sta valutando il da farsi. Al momento non c’è ancora una data ma le intenzioni sono più che serie e l’attore lo ha ...

Luca Argentero : “Voglio sposare Cristina Marino” : “Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì”. Non ha dubbi Luca Argentero, protagonista della cover di GQ di settembre confida di essere pronto al grande passo con la compagna Cristina Marino, dopo il fallimento del matrimonio con Myriam Catania. “Non ho bisogno di conferme del mio sentimento. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia”, ha ...

Luca Argentero dice voglio sposare Cristina Marino : Sulla cover di “GQ” di settembre Luca Argentero e racconta di essere pronto al grande passo con la compagna Cristina Marino: “Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì”. “Non ho bisogno di conferme del mio sentimento. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia”. “Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei ...

Luca Argentero nozze in vista con Cristina Marino : Luca Argentero è il protagonista della cover di “GQ” di settembre e confida di essere pronto al grande passo con la compagna Cristina Marino: “Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì”. “Non ho bisogno di conferme del mio sentimento. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia”. “Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono ...

Luca Argentero : “Amo Cristina Marino - ho pensato di risposarmi. Myriam Catania? Nessun rancore” : Luca Argentero si è raccontato sulle pagine di ‘GQ'. L'attore ha parlato della storia d'amore con Cristina Marino e del matrimonio finito con Myriam Catania. Prima, però, ha ammesso candidamente che una volta uscito dalla casa del ‘Grande Fratello', aveva un solo obiettivo in mente, fare serate per racimolare i soldi necessari per poter realizzare i suoi progetti: "Dopo il GF avevo un obiettivo preciso, pragmatico, un po’ cinico se vuole: andare ...