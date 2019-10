Cristina Chiabotto | luna di miele bollente con Marco

Fonte : attualitavip.myblog

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Subito dopo le nozze sono volati a Formentera per festeggiare ladiin un mare di passione.e il maritoRoscio, dopo il matrimonio da favola nella reggia di Venaria a Torino, si sono trasferiti sulla Isla e il settimanale Chi li ha pizzicati più innamorati, belli e in forma che mai tra scambi di baci e avvinghiamenti bollenti. Entrambi 33enni, belli come il sole, lui addominali scolpiti e lei corpo perfetto, si sono lasciati cullare dall’amore. Le foto li mostrano in costume a bordo piscina, sul lettino abbracciati tra sguardi d’intesa e baci senza fine. Ora pensano ad allargare la famiglia e i buoni propositi per diventare genitori presto ci sono tutti.

ily7687 : @Ri_Ghetto @Alexandra_Voice Non ho visto nemmeno Cristina Chiabotto...o sbaglio? Va bè che ha fatto poche puntate... - louvablesun : Cristina Chiabotto davvero la più bella del mondo - ludomord : Vado controcorrente se la Miss non mi piace? Ha una faccia comune un po’ volgare. Diciamo che non è una Cristina Ch… -