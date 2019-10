Cristina Chiabotto in luna di miele | fisico e lato B da urlo in bikini

Cristina Chiabotto e Marco Roscio luna di miele da sogno (ma il suo lato B lo è ancora di più) : Freschissimi di matrimonio, celebrato a Torino nella reggia di Venaria, Cristina Chiabotto e Marco Roscio sono volati a Formentera per godersi la loro romantica luna di miele. In un mare da sogno, i neo sposini sono stati pizzicati dai paparazzi dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Leg

Cristina Chiabotto - luna di miele bollente con Marco : Subito dopo le nozze sono volati a Formentera per festeggiare la luna di miele in un mare di passione. Cristina Chiabotto e il marito Marco Roscio, dopo il matrimonio da favola nella reggia di Venaria a Torino, si sono trasferiti sulla Isla e il settimanale Chi li ha pizzicati più innamorati, belli e in forma che mai tra scambi di baci e avvinghiamenti bollenti. Entrambi 33enni, belli come il sole, lui addominali scolpiti e lei corpo perfetto, ...

Cristina Chiabotto si è sposata Fabio Fulco reagisce così : Fabio Fulco risponde ad un commento di una fan su “Instagram” sta facendo parecchio discutere gli utenti. Sabato scorso, la Chiabotto è convolata a nozze con l’imprenditore Marco Roscio, dopo due anni di fidanzamento. Fabio Fulco è stato insieme a Cristina Chiabotto per oltre 11 anni, è stato suo malgrado coinvolto in una piccola polemica social. Tutto è nato da un selfie scattato dall’attore alla stazione di Mondovì (Cuneo), dove è ...

Cristina Chiabotto si è sposata Fabio Fulco reagisce così : Fabio Fulco risponde ad un commento di una fan su “Instagram” sta facendo parecchio discutere gli utenti. Sabato scorso, la Chiabotto è convolata a nozze con l’imprenditore Marco Roscio, dopo due anni di fidanzamento. Fabio Fulco è stato insieme a Cristina Chiabotto per oltre 11 anni, è stato suo malgrado coinvolto in una piccola polemica social. Tutto è nato da un selfie scattato dall’attore alla stazione di Mondovì (Cuneo), dove è ...

“Rospo”. Insultano il marito di Cristina Chiabotto e attenti a cosa fa il suo ex - Fabio Fulco : Il 21 settembre la bella Cristina Chiabotto si è sposata con il compagno Marco Roscio. La conduttrice e l’imprenditore sono diventati moglie e marito nella chiesa di Sant’Umberto presso Venaria Reale nel torinese. I due sono belli, sorridenti e innamorati e le loro foto il giorno del matrimonio hanno fatto impazzire tutti (lei è veramente di una bellezza sconvolgente). Cristina Chiabotto, Miss Italia 2004, che sembrava una di quelle restie al ...

Fabio Fulco - insulti al marito di Cristina Chiabotto e lui reagisce : Fabio Fulco chiarisce la situazione dopo l’accusa di aver deriso il marito di Cristina Chiabotto, sua storica ex fidanzata. Qualche giorno fa l’ex Miss Italia ha giurato amore eterno a Marco Roscio, l’imprenditore conosciuto da appena un anno e arrivato nella sua vita poco dopo l’addio a Fabio Fulco. L’attore e la modella hanno vissuto un’intensa storia d’amore durata oltre dieci anni e iniziata negli ...

Cristina Chiabotto si è sposata Fabio Fulco reagisce così : Fabio Fulco risponde ad un commento di una fan su “Instagram” sta facendo parecchio discutere gli utenti. Sabato scorso, la Chiabotto è convolata a nozze con l’imprenditore Marco Roscio, dopo due anni di fidanzamento. Fabio Fulco è stato insieme a Cristina Chiabotto per oltre 11 anni, è stato suo malgrado coinvolto in una piccola polemica social. Tutto è nato da un selfie scattato dall’attore alla stazione di Mondovì (Cuneo), dove è ...

Ecco la reazione di Fabio Fulco dopo le nozze di Cristina Chiabotto : Cristina Chiabotto si è sposata ed Ecco la reazione del suo ex fidanzato, Fabio Fulco ad un commento di una fan su “Instagram” sta facendo parecchio discutere gli utenti. Sabato scorso, la Chiabotto è convolata a nozze con l’imprenditore Marco Roscio, dopo due anni di fidanzamento. Fabio Fulco è stato insieme a Cristina Chiabotto per oltre 11 anni, è stato suo malgrado coinvolto in una piccola polemica social. Tutto è nato da un selfie ...

Cristina Chiabotto sposa Marco Roscio - l'ex Fabio Fulco reagisce così : Cristina Chiabotto si è sposata e la reazione del suo ex, Fabio Fulco, ad un commento di una fan su Instagram sta facendo parecchio discutere gli utenti. Sabato scorso, la Miss Italia 2004...

Cristina Chiabotto - due abiti da sposa al suo matrimonio : visto il secondo? : La data delle nozze Cristina Chiabotto l’ha tenuta segreta fino all’ultimo momento. Poi è stata proprio lei ad annunciare via social di essere diventata la signora Roscio. Attraverso il suo profilo Instagram, la bellissima Cristina, ex Miss Italia, ha postato uno scatto che la ritrae insieme al marito all’uscita della chiesa e, a didascalia, ha scritto: “… 21 Settembre 2019… Che sia una cosa sola” e un cuore. Un matrimonio da favola quello ...

Cristina Chiabotto - il commento di Fabio Fulco sul marito Marco Roscio : Fa discutere il commento di Fabio Fulco su Marco Roscio, l’imprenditore che ha sposato la sua ex Cristina Chiabotto. L’ex Miss Italia è convolata a nozze con il manager dopo appena un anno di fidanzamento. Un amore travolgente e passionale iniziato a pochi mesi dall’addio a Fabio Fulco, l’attore a cui è stata legata per oltre dieci anni. Prima l’incontro a Ballando con le Stelle, poi la love story che, per diverse ...

Cristina Chiabotto sposa Marco Roscio - le nozze da principessa a Venaria Reale : Cristina Chiabotto ha sposato l'imprenditore piemontese Marco Roscio con un matrimonio da favola. Le nozze, culminate nei luccicanti saloni sabaudi della Reggia di Venaria, alle porte di Torino, hanno "rubato" i dettagli più chic dai matrimoni reali delle grandi dinastie europee. Matrimonio da favola per Cristina Chiabotto Un vestito bianco da principessa con inserti in candido pizzo per il matrimonio di Cristina Chiabotto, un velo bianco ...

Cristina Chiabotto ha sposato Marco Roscio - la reazione dell’ex Fabio Fulco : “Che sia una cosa sola”. Con queste semplici parole Cristina Chiabotto accompagna la foto postata sui social del suo matrimonio con Marco Roscio, celebrato sabato 21 settembre. I due neosposi escono dalla Chiesa raggianti e sommersi dalla tradizionale pioggia di riso che gli invitati riversano su di loro. View this post on Instagram …21 Settembre 2019 Che sia una cosa sola. ♥️ ...

Cristina Chiabotto - l’ex Fabio Fulco reagisce così alle sue nozze (non proprio da gran signore…) : Matrimonio da favola per Cristina Chiabotto e il neo marito Marco Roscio. La Miss Italia 2004 ha detto di “sì” al suo fidanzato nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria, alla presenza di 400 invitati. All’epoca della sua unione con Fabio Fulco, fu accusata dall’attore di non sognare figli e famiglia. “Non mi sono sorpresa, perché è normale che una storia non finisca con un brindisi – aveva spiegato in un’intervista rilasciata lo scorso anno -. Ma ...