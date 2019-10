Cristiano Ronaldo | nuovo record | ha segnato contro 33 squadre

Calcio - Champions League 2019-2020 : Juventus-Bayer Leverkusen 3-0. Decisive le reti di Higuain - Bernardeschi e Cristiano Ronaldo : Dopo la beffa atroce della prima giornata arriva la prima vittoria in questa in stagione in Champions League per la Juventus: a Torino i tedeschi del Bayer Leverkusen soccombono per 3-0: decidono le reti di Higuain al 17′, di Bernardeschi al 62′ e, nel finale, di Cristiano Ronaldo. Nel primo tempo la sfida si sblocca subito: al 17′ lancio lungo per Higuain, Tah prova ad anticipare ma la palla si impenna e resta lì, ...

Squalificati Serie A - i provvedimenti del giudice sportivo : la decisione su Cristiano Ronaldo : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione delL’1 ottobre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00 SORIANO Roberto (Bologna): per comportamento scorretto nei ...

Cristiano Ronaldo sul suo possibile ritiro : 'Chissà cosa accadrà tra un anno o due' : La crescita economica della Juventus è passata sicuramente dall'importante investimento effettuato sull'acquisto di Cristiano Ronaldo: il portoghese, oltre a essere attualmente ancora uno dei calciatori migliori al mondo, rappresenta un vero e proprio brand commerciale, che alla lunga sta portando benefici sia per quanto riguarda le sponsorizzazioni, sia per i ricavi da merchandising. D'altronde tale acquisto è stato motivato sia da fattori ...

Squalifica Cristiano Ronaldo - il portoghese a rischio per un calcio : oggi la decisione del giudice sportivo [DETTAGLI] : Squalifica Cristiano Ronaldo – Sono ore di ansia in casa Juventus in attesa delle decisioni del giudice sportivo previste per la giornata di oggi, nel dettaglio Cristiano Ronaldo rischia la Squalifica. Nel primo match della 6^ giornata del campionato di Serie A sono scese in campo Juventus e Spal, 2-0 il risultato finale grazie alle reti di Pjanic e Cristiano Ronaldo, proprio il portoghese si è reso protagonista di un episodio ...

Cristiano Ronaldo - ennesimo premio per il calciatore della Juventus : arriva l’undicesimo “Globo d’Oro” : Snobbato dalla FIFA per il suo premio Best Football Awards 2019, Cristiano Ronaldo si consola con l’ennesimo riconoscimento ricevuto in patria. L’attaccante della Juventus ha infatti vinto per l’undicesima volta il Globo d’Oro, il premio dell’emittente lusitana ‘SIC’ per lo sportivo portoghese dell’anno. Fra i premiati – come riferisce la stampa portoghese – anche Joao Felix, ...

La Juventus batte 2-0 la Spal - l'analisi della sfida : bene Cristiano Ronaldo - male Rabiot : La Juventus, ieri ha battuto per 2 a 0 la Spal e il risultato, poteva essere più ampio, se non fosse stato per diverse importanti parate del portiere ospite. La squadra di Maurizio Sarri, resta sulla scia dell'Inter, vittoriosa a Genova contro la Sampdoria per 3 a 1. Adesso c'è la Champions League: a Torino arriva il Bayer Leverkusen, mentre l'Inter se la vedrà con il Barcellona, due partite che giungono pochi giorni prima dello scontro diretto ...

Juventus facile contro la Spal : 2-0 a Torino - super-gol di Pjanic poi Cristiano Ronaldo : Tutto veramente troppo facile per la Juventus che, nonostante la moria di terzini (assenti Alex Sandro, Danilo e De Sciglio, con Matuidi sacrificato nel ruolo di terzino sinistro), è riuscita ad avere ragione in maniera piuttosto agevole della Spal in casa per 2-0, piazzandosi momentaneamente al pri

