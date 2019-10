Cosa prevede la controversa legge di Singapore anti fake news

Fonte : wired

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)(foto: Getty Images) Il 2 ottobre è entrata in vigore al’Online Falsehoods and Manipulation Act, unache rischia di diventare uno strumento di repressione del dissenso e della libertà di espressione. Il provvedimento è stato approvato lo scorso maggio e dà al governo ampi poteri nel settore dell’informazione. I ministri potranno ordinare alle piattaforme e ai fornitori di servizi di segnalare con alcuni avvisi contenuti che ritengono non veritieri e fare in modo che ne blocchino la condivisione. Nei casi più gravi, l’esecutivo potrà anche pretendere ed ottenere che vengano rimossi. Sono previste eccezioni temporanee per Facebook, Google e Twitter che hanno le loro sedi asiatiche ae non hanno ancora messo a punto i meccanismi per applicare pienamente la normativa. Chi ha pubblicato queste notizie non le vedrà solo ...

