Cosa c’è stasera in TV : "Le iene show", i due soliti programmi di politica, la Juventus in Champions League, un film di Gabriele Salvatores e due di Fausto Brizzi

Cosa c’è stasera in TV : I talk show "Che Tempo Che Fa" e "Non è l'Arena", i film "Prisoners" di Dennis Villeneuve, "Cinderella Man" di Ron Howard e "Irrational Man" di Woody Allen

Cosa c’è stasera in TV : Continuano "Ulisse" di Alberto Angela e "Amici Celebrities" di Maria De Filippi, mentre tra i film più rilevanti ci sono "Destini incrociati", "Rush" e "40 carati"

Cosa c’è stasera in TV : Un programma di Renzo Arbore dedicato a Gianni Boncompagni, qualche vecchio film e i nuovi “Giochi senza frontiere”

Come riporta Reuters, Google non mostrerà più snippet di notizie degli editori europei nei risultati di ricerca, in conformità con la nuova legge europea sul copyright, i primi ad essere colpiti gli utenti francesi poi tutto il resto d'Europa. La modifica implica che gli utenti francesi vedranno solo i titoli

Cosa c’è stasera in TV : Tanti film, tra cui una commedia con Miriam Leone e Fabio De Luigi e "Il Codice Da Vinci", ma anche un docu-film sulla vita di Al Bano

La Chiesa di Scientology: quando se ne parla, vengono subito in mente Tom Cruise e John Travolta, due dei fedeli più famosi. Molti aspetti legati a questo culto religioso, tuttavia, restano ancora poco noti. Nata nel 1954 dalla mente di L. Ron Hubbard, uno scrittore di fantascienza, Scientology è cresciuta in tutto il mondo nonostante le critiche dei fuoriusciti e le accuse di abusi. In Italia, tra simpatizzanti e fedeli, può contare su una

Cosa c’è stasera in TV : La nazionale maschile di pallavolo contro la Francia, i soliti programmi di approfondimento politico e, tra i film, Pride

Anticipazioni Stranger Things, la verità sul Sottosopra: Will vero protagonista della storia? Chi ha creato davvero il Sottosopra di Stranger Things? Una domanda, questa, a cui tutti i fan delle serie Tv Netflix hanno provato a dare una risposta. Difficile pensare che abbia avuto un'origine precisa, magari è esistito da quando è stato creato il

Cosa c’è stasera in tv : Barbara d'Urso, Massimo Giletti, la nuova fiction di Rai Uno, Collateral e Benedict Cumberbatch in versione supereroe

Cosa c’è stasera in tv : Il nuovo programma di Alberto Angela, "Amici Celebrities", e un bel film di fantascienza con Amy Adams

Dall’Africa c’è sempre qualCosa di nuovo : “Dall’Africa c’è sempre qualcosa di nuovo” scriveva Plinio Il Vecchio. Un ammonimento difficile da ignorare quando si osserva la vitalità dei popoli d’Africa spesso in contrasto con la povertà, e a tratti la desolazione e i conflitti, che fanno da cornice alla descrizione di quel continente.In questo quadro gli effetti del cambiamento climatico sono più che mai evidenti non solo in Italia ...

Cosa c’è stasera in TV : Uno degli ultimi di Paolo Virzì, uno di Quentin Tarantino e la nuova edizione di “Giochi senza frontiere”

C’Era Una Volta… A Hollywood - per Tarantino l’unica Cosa che importa è il cinema : C’è un momento apertamente teorico in C’Era Una Volta… A Hollywood. Si tratta della sequenza in cui Sharon Tate (Margot Robbie) va a vedere in sala un film in cui recita accanto a Dean Martin, The Wrecking Crew (in italiano gli appiopparono un titolo tremendo, Missione Compiuta Stop. Bacioni Matt Helm). Siamo nel 1969 a Los Angeles: la Tate, giovane attrice in ascesa e neomoglie del famoso regista Roman Polanski, vuole sondare le reazioni degli ...