CorSport | il Genk | una miniera di giovani talenti anche grazie al settore giovanile

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Stasera il Napoli incontrerà ilnella seconda gara di Champions League. Il Corriere dello Sport traccia un profilo della squadra allenata da Mazzù. Ilè un piccolo club di un piccolo centro delle Fiandre. Al confine con l’Olanda, ha 65mila abitanti e sette miniere in disuso. A solo 7 km da Lovanio, la città di Mertens. Un club che ha il fiuto calcistico nel sangue, in cui hanno giocato campioni di livello, come De Bruyne, Courtois e Milinkovic, solo per citarne alcuni. Quest’estate ha ceduto Malinovsky all’Atalanta per 13,7 milioni. Tra le sue fila è cresciuto l’ex sampdoriano Praet, maOrigi, eroe del Liverpool in Champions nella stagione scorsa e Ferreira Carrasco, oggi compagno di squadra di Hamsik al Dalian. E, soprattutto, nelha giocato Kalidou Koulibaly. Il Napoli lo acquistò dai belgi nel 2014 per 8 milioni di euroad un’intuizione di Rafa Benitez. Il ...

