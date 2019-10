Coppa America | varata a Cagliari la nuova Luna Rossa

Vela - Coppa America 2021 : Luna Rossa ha varato l’imbarcazione a Cagliari! Incomincia l’avventura : L’avventura di Luna Rossa verso la Coppa America 2021 è ufficialmente iniziata. Oggi pomeriggio, presso il molo Ichnusa di Cagliari, è infatti stato varato il monoscafo che tra 16 mesi sarà impegnato nella baia di Auckland col sogno di battere Team New Zealand nelle loro acque e alzare al cielo la Coppa dalle Cento Ghinee (il trofeo sportivo più antico al mondo, la prima regata andò in scena addirittura nel 1851). Festa grande nel ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : l’americana Tucker guida il gruppo delle finaliste della carabina 10m. Italiane lontanissime : Si è aperta ufficialmente la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno, in quel di Rio de Janeiro. Nel poligono che fu olimpico tre anni fa, la prima gara pesante è stata quella delle qualificazioni della carabina 10m donne. Ecco come sono andate le cose. La statunitense Mary Carolynn Tucker mettendo insieme 631,1 punti ha ottenuto l’accesso alla finale come prima di un gruppo di altre sette tiratrici che comprende: la romena ...