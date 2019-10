Fonte : quotidianodiragusa

(Di mercoledì 2 ottobre 2019): il Tar delil. "Proprio quando il Governo si appresta a tracciare qualsiasi operazione finanziaria"

LavoroFisco : Equo compenso, Confprofessioni: per il Tar Lazio legittimo lavorare gratis - sicilianews24 : Confprofessioni: 'Il TAR del Lazio legittima il lavoro gratis' - - ANMVI_Ufficiale : Se non è vietato lo diventi. Serve una legge nazionale sul diritto all'#equocompenso Lo Stato non può chiedere ai… -