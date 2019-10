Concorso Miur | raggiunto l' accordo per l' assunzione di 24 000 insegnanti precari

Concorso scuola 2020 per 24 mila precari. Accordo Miur-Sindacati : Concorso scuola 2020 per 24 mila precari. Accordo Miur-Sindacati Concorso scuola 2020: Miur e sindacati (Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda) hanno trovato l’intesa. In arrivo un decreto legge per indire una selezione riservata a 24mila precari più un’altra aperta a tutti. Concorso scuola: assunzione per 50mila docenti È stato lo stesso ministro Fioramonti a spiegare come “al termine di una lunga e complessa trattativa” sia finalmente stato ...

Salvaprecari - il 17 settembre incontro Miur-sindacati per Pas e Concorso straordinario : Un comunicato stampa della FLC CGIL rende noto che il Miur ha convocato i principali sindacati del comparto scuola per discutere delle procedure di avvio dell’anno scolastico e per riprendere il cammino del decreto Salvaprecari. L’incontro, a quanto pare, è stato fermamente voluto dal neo ministro Lorenzo Fioramonti, in vista delle palesi criticità più volte annunciate dalle stesse sigle sindacali circa la carenza abnorme di personale scolastico ...