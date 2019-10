Conad richiama mortadella Bologna Igp | presenza di microrganismi potenzialmente patogeni

Conad richiama la mortadella fresca per il rischio di microorganismi patogeni : I supermercati Conad hanno richiamato un lotto di mortadella Bologna IGP a marchio Freschi & Convenienti per la presenza di microorganismi potenzialmente patogeni. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto 26937039 da consumarsi preferibilmente entro il 01/