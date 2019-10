Come scegliere gli accessori da uomo

Scuole di recitazione : Come scegliere i migliori corsi : Vuoi sfondare nel mondo della recitazione? Ecco allora alcuni utili consigli su come scegliere i migliori corsi di...

Cocktailcromia - Come scegliere il drink in base allo stato d'animo : scegliere un cocktail in base al colore? Viviamo a colori. Non solo, molti vivono di colori. A parte il solito completo grigio o blu che indossate a lavoro, alzi la mano a chi non è capitato di scegliere per una serata informale una t-shirt o un maglioncino in base al proprio umore o alla giornata. Perché i colori non sono solo la tinta di un oggetto, ma soprattutto l'espressione delle nostre emozioni: dalla scelta di un colore si può capire ...

Come scegliere una lavatrice ecologica a basso consumo energetico : L’efficienza energetica è, al giorno d’oggi, il primo aspetto che sarebbe opportuno prendere in considerazione per la scelta di una lavatrice: non solo per l’impatto ambientale correlato all’uso dell’elettrodomestico, ma anche in virtù dei consumi e, quindi, delle spese in bolletta. Da questo punto di vista le lavatrici sono tra gli elettrodomestici più energivori, ma non solo; oltre ad aver bisogno della corrente ...

Come scegliere il cappello da uomo : Come scegliere il cappello da uomo A livello d’importanza, il cappello è il capo d’abbigliamento più importante di tutti. Il cappello dona dignità, autorevolezza, carisma, ed è stato rimosso sia dagli uomini che dalle donne dal mondo creativo/intellettuale per un motivo ben preciso: se hai un cappello in testa – uno vero, non un cuffia di lana – il tuo modo di ragionare cambia. Diventi più civile, più gentile e più rilassato. Il cappello di ...

I piselli surgelati fanno male? Quali scegliere e Come cucinarli : I piselli surgelati, e in generale gli ortaggi, sono i cibi più gettonati dagli italiani quando si tratta di far scorte da riporre nel congelatore, seguiti a ruota da patate, prodotti ittici, carne rossa e bianca. Non a caso, perché il vantaggio di questi alimenti è doppio: averli sempre a portata di mano anche quando non si è avuto il tempo di fare la spesa, anzitutto. E garantirsi il massimo delle proprietà nutritive. ...

Come scegliere il colore dei confetti in base alla ricorrenza : Come scegliere i confetti e qual è il colore giusto per ogni ricorrenza e anniversario? confetti verdi, rosa, rossi oppure bianchi: ogni ricorrenza speciale ha il suo colore. Tradizionalmente i confetti sono al gusto mandorla, meglio se quella di Avola, grossa e ben definita, ma negli ultimi anni sono stati creati tantissimi altri gusti, da quello al cioccolato a quello alla frutta per andare incontro ai gusti di tutti. Scopriamo Come scegliere ...

Come scegliere gli stivali : consigli per l’uso : Gli stivali sono un accessorio che spesso viene sottovalutato e poco indossato perchè non si sa mai quale scegliere. Con questo post cercherò di rispondere a Giulia, che mi chiede Come scegliere i sandali in caso di caviglie robuste, ma allargherò il raggio d’azione dandovi qualche dritta su Come scegliere gli stivali in generale. stivali Prada, cappotto Marni, chemisier Rotate, borsa Chloé, occhiali Max Mara Come scegliere gli stivali: ...

Come scegliere il cappotto da uomo : Come scegliere il cappotto da uomo Oggi prenderemo in considerazione solo i cappotti classici, cioè quelli che potrebbero stare addosso al bisnonno o a tuo nipote senza sembrare ridicoli. Uscire da queste linee guida sconfina nel mondo della moda, di cui non mi intendo – né m’interessa entrare. Ci sono tanti nomi e tanti tipi di cappotti, ma questa è una guida per principianti. Saper distinguere un Polo coat da un Ulster può ...

Non rivelano il sesso del figlio perché “sarà lui a scegliere” : Come marchiare a vita un bimbo di 17 mesi : Parità, diritti, lotta ai pregiudizi, rispetto per le diversità. Tutti concetti fondamentali e importanti in un’epoca in cui le discriminazioni sono all’ordine del giorno. Anche se, verrebbe da chiedersi dando uno sguardo indietro nel tempo, c’è mai stata un’epoca senza discriminazioni, senza pregiudizi e senza paura per tutto ciò che esula dai canoni di una data società? La risposta è solo una: no. La tolleranza e ...

#Fattibella : Come - quando e quale maschera viso scegliere? : Ciao Luisa! In effetti è vero, c’è un po’ di confusione sulle maschere viso, soprattutto perché fino a qualche anno fa erano poche quelle in commercio, mentre negli ultimi anni abbiamo assistito ad un boom incredibile! Partiamo subito con la scelta della maschera che, hai detto bene, si fa in base al proprio tipo di pelle. Intanto è bene capire che la maschera viso è un trattamento intensivo extra alla propria skincare routine, che deve essere ...

Instagram, i trucchi per usarlo meglioSeguire @InstagramInstagram, i trucchi per usarlo meglioInstagram, i trucchi per usarlo meglioMusicaShoppingInstagram, i trucchi per usarlo meglioInstagram, i trucchi per usarlo meglioScegli gli hashtag giustiCura il profiloNon seguire profili palesemente falsiFantasia ma non troppaLascia commenti e cuoriciniOcchio al momentoE occhio alla frequenzaPersonalizza le fotoFai breccia nella Popular pageConnetti

Come scegliere e mettere il fazzoletto da taschino : Come scegliere e mettere il fazzoletto da taschino Mercoledì scorso ci siamo fermati alle cravatte, oggetto che tutti conoscono e temono. Oggi parliamo del suo equivalente che pochi conoscono, ma che ha un enorme potenziale: il fazzoletto da taschino. Gli ex sessantottini lo detestano perché è “un vezzo borghese”, definizione che si può adattare a pressoché qualsiasi cosa sia bella e buona nella vita. Secondo alcuni, il fazzoletto viene ...

Come scegliere il miglior olio di CBD presente sul mercato : Il CBD è uno dei prodotti più venduti tra quelli derivati dalla canapa. Il successo sul mercato deriva dalla versatilità

Come scegliere la cravatta (e quando metterla) : Come scegliere la cravatta (e quando metterla) La cravatta è relativamente giovane. La sua bisnonna era uno striscia di stoffa più o meno pregiata che i soldati romani nelle retrovie si tenevano sul viso per ripararsi dalla polvere durante le marce. Si diffuse in tutto l’impero romano; secoli dopo, durante la guerra dei trent’anni, Luigi XIII assoldò dei mercenari croati la cui uniforme comprendeva quella striscia di stoffa, resa più raffinata ...