Come cambierà il ticket sanitario | sarà legato al reddito e ci sarà un tetto massimo

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il neo ministro della Salute Speranza ha spiegato in che modola tassa sanitaria: "Di fronte a unnon conta quanti soldi hai e non conta se sei un miliardario o una persona in difficoltà economica. Infatti, al di là delle soglie di esenzione, si paga sempre la stessa cosa. Ma chi ha di più deve pagare di più e chi ha di meno deve pagare di meno".

