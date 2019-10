Claudio Marchisio si ritira a 33 anni | ha dei problemi fisici

Claudio Marchisio si ritira dal calcio. Fatali i guai fisici : Claudio Marchisio si ritira dal calcio. A darne notizia è La Gazzetta dello Sport.L’ultima volta è stata un anno e mezzo fa: Claudio Marchisio ha giocato la sua ultima partita allo Stadium il 19 maggio 2018, Juventus-Verona 2-1. Domani pomeriggio (ore 15) ci tornerà per un annuncio importante sul suo futuro. Dopo oltre vent’anni con la maglia bianconera addosso (ha fatto tutta la trafila con le ...

Claudio Marchisio lascia il calcio - domani l’annuncio ufficiale : Il centrocampista juventino Claudio Marchisio domani annuncerà l’addio al calcio giocato. Appuntamento allo Juventus Stadium alle 15:00. Marchisio si ritira. La Gazzetta dello Sport riporta: “L’ultima volta è stata un anno e mezzo fa: Claudio Marchisio ha giocato la sua ultima partita allo Stadium il 19 maggio 2018, Juventus-Verona 2-1. domani pomeriggio (ore 15) ci tornerà per un annuncio importante sul suo futuro. Dopo oltre ...

