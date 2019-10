Claudio Marchisio lascia il calcio | domani l’annuncio ufficiale

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il centrocampista juventinoannuncerà l’addio algiocato. Appuntamento allo Juventus Stadium alle 15:00.si ritira. La Gazzetta dello Sport riporta: “L’ultima volta è stata un anno e mezzo fa:ha giocato la sua ultima partita allo Stadium il 19 maggio 2018, Juventus-Verona 2-1.pomeriggio (ore 15) ci tornerà per un annuncio importante sul suo futuro. Dopo oltre vent’anni con la maglia bianconera addosso (ha fatto tutta la trafila con le giovanili) e l’ultima parentesi, sfortunata, allo Zenit (ha rescisso dopo un anno per problemi fisici) ha deciso di dire addio al suo grande amore, il. Lo farà a casa sua, lo Stadium, dove ha festeggiato 7 scudetti, e dove tornerà spesso da tifoso.” “Lo avevano cercato in tanti, dal Brasile alla Cina fino ai Rangers allenati da Gerrard, ma lui ha ...

