Circa 1000 persone hanno lavorato a Pokémon Spada e Scudo

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Essere il primo capitolo di una nuova generazione dia debuttare su Nintendo Switch può sicuramente aver contribuito, sta di fatto comunque chesono i titoli del franchise più imponenti fin ora realizzati.infattialla nuova iterazione videoludica dei, e considerando le novità introdotte, dalla grafica al gameplay, un tale impiego di risorse potrebbe anche sembrare giustificato. Bisogna comunque ricordare come storicamente i giochinon sono mai stati realizzati a grossi team di produzione, per cui a maggior ragione spicca questo impegno per.Il gioco è stato localizzato in nove lingue, inoltre la corposa campagna marketing instaurata ha senz'altro inciso sul numero di addetti ai lavori. Prepariamoci dunque ad una lunga lista di titoli giunti ai credits.Leggi altro...

