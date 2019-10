Ciclismo | Gianni Moscon | ‘Anno difficilissimo | in inverno ho lavorato come non mai’

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il 2019 non è stato l’anno di. Il corridore trentino della Ineos, una delle realtà emergenti più interessanti delitaliano, non solo non ha centrato nessuna vittoria, ma non è neanche riuscito ad essere tra i protagonisti delle corse più attese. La primavera di classiche è passata nell’anonimato ed un cambio di programma con il Tour de France al posto del Giro d’Italia lo ha messo ancora più in difficoltà. Solo la maglia azzurra ha ridato un po’ di slancio a, che finalmente ai Mondiali in Yorkshire si è rivelato un uomo chiave per la nazionale di Davide Cassani.: ‘Dalla Colombia sono tornato stanchissimo’ La stagione diera iniziata con grandi aspettative dopo un finale di 2018 che aveva visto sbocciare in pieno il suo talento con ben cinque vittorie raccolte in poco più di un mese. Il 25enne della Val di Non sembrava pronto a fare un ...

