Ciclismo | altri due azzurri passano professionisti | Alexander Konychev va alla

Ciclismo - parte con una brutta caduta la Vuelta di Fabio Aru : il compagno di squadra scivola in curva e trascina tutti gli altri : brutta caduta per la squadra di Fabio Aru, la UAE Emirates, nella prima tappa dell’edizione 2019 della Vuelta. Un membro della squadra è caduto su una curva in contropendenza e con asfalto bagnato, trascinandosi con un effetto domino anche i compagni (e lo stesso Aru). Il video è stato pubblicato sul profilo Instagram di Aru: “Una curva in contropendenza si è allagata ed è diventata fatale” L'articolo Ciclismo, parte con una ...

Ciclismo – Fuglsang rinnova : il danese sarà un corridore Astana per altri 2 anni : Fuglsang sarà un ciclista dell’Astana per altri due anni: annunciato il rinnovo del contratto del danese Dopo la delusione del Tour de France e la brutta caduta che lo ha costretto a ritirarsi dalla Grande Boucle, per Jakob Fuglsang arriva una splendida notizia: il ciclista danese ha rinnovato il suo contratto con l’Astana per altri due anni. “L’Astana Pro Team è lieto di annunciare un nuovo accordo di 2 anni con ...