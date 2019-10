Chi è Stefano Zaghis | chiamato dalla Raggi per salvare Roma dai rifiuti

Fonte : agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) È Stefano Zaghis l'uomo individuatosindaca di, Virginia, perla capitale dai. Zaghis è il nuovo amministratore unico dell'Ama, dopo le dimissioni del consiglio d'amministrazione della municipalizzata che che gestisce i. "La Sindaca ha dato mandato agli uffici di avviare la procedura per la nomina", si legge in una nota del Campidoglio. Il nome di Zaghis era già circolato un anno fa, dopo le dimissioni dell'ex amministratore Lorenzo Bagnacani, e ancora prima si era parlato proprio di Zaghis come manager in affiancamento ai dirigenti dell'azienda. Attivista della prima ora del Movimento 5 Stelle, riporta Fanpage Zaghis, manager e finanziere, è stato anche portavoce di Marcello De Vito quando quest'ultimo si candidò come sindaco alle comunali del 2013 (non arrivò al ballottaggio, sconfitto da Ignazio Marino e Gianni Alemanno). ...

