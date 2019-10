Che mese sarà | secondo le stelle? Il cielo di ottobre letto da Simon and the Stars

Rifiuti : discariChe Catania presentano conto a Rap - 1 - 2 mln per il mese di agosto (2) : (AdnKronos) - I sindacati sottolineano che la "precoce" saturazione della VI vasca è stata "causata da ripetute ordinanze regionali che hanno imposto ai cancelli della discarica di Palermo di essere aperti a più di 50 comuni della provincia palermitana e di quella trapanese. E se la VII vasca non è

Rifiuti : discariChe Catania presentano conto a Rap - 1 - 2 mln per il mese di agosto : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – “Inconcludenti vertici tra le istituzioni”, “nessuna concreta soluzione al problema” ma “ben 1,2 milioni di euro richiesti alla Rap dalle discariche di Catania per i conferimenti del solo mese di agosto”. I sindacati lanciano l’allarme sull’emergenza dei Rifiuti di Palermo. “Non assisteremo inermi al rischio di interruzione della continuità ...

1Mobile non sCherza e rilancia tutte queste offerte per il mese di ottobre : L’operatore telefonico virtuale 1Mobile continua a prorogare le proprie offerte e così gli utenti interessati a passare a il numero hanno tempo sino a giovedì 31 ottobre 2019 per attivare uno dei suoi piani. Ecco l’elenco delle varie offerte 1Mobile disponibili con i costi ed i relativi contenuti inclusi: 60 Plus Limited Edition – chiamate illimitate, 60 Giga di traffico dati e dal terzo mese 5 Giga e 50 SMS in più con un canone di ...

Auto elettriChe pure : superata la soglia delle 1.000 immatricolazioni in un mese : Per la prima volta in Italia, ad aprile, è stata superata la soglia delle 1.000 Auto elettriche pure immatricolate in un mese, risultato che si è ripetuto in maggio e in giugno e che si deve certamente anche agli incentivi all’acquisto (“Ecobonus”) introdotti dalla Legge di Bilancio 2019, grazie ai quali si è scalfita la barriera più rilevante alla diffusione della mobilità elettrica, cioè l’elevato costo iniziale del veicolo. Questo ha fatto ...

Previsioni astrologiChe ottobre - Bilancia : intriganti conoscenze ad inizio mese : Nel mese di ottobre 2019 troveremo Mercurio, il Sole e Venere passare dalla Bilancia allo Scorpione mentre Marte si sposterà dalla Vergine alla Bilancia. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nel domicilio del Cancro e Nettuno stabile in Pesci. Assetti che porteranno i nativi della Bilancia a vivere il mese in maniera intensa ed all'insegna delle nuove ...

Golf – Safeway Open : Francesco Molinari torna a giocare nel PGA Tour dopo un mese - Che sfida con Mickelson : L’azzurro torna a giocare nel PGA Tour ad un mese dall’ultima apparizione, sfidando Mickelson e Thomas nel Safeway Open Francesco Molinari torna a giocare nel PGA Tour, dopo oltre un mese dall’ultima apparizione, prendendo parte al Safeway Open, terzo torneo della stagione 2019/2020 in programma al Silverado Resort&Spa di Napa in California. Sebbene alcuni big non abbiamo ancora ripreso e altri siano impegnati in Europa, il ...

Migranti : Messina - a bordo anChe donna all'ottavo mese di gravidanza : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - C'è anche una donna all'ottavo mese di gravidanza a bordo della nave Ocean Viking, tra le prime persone a scendere dalla imbarcazione di Msf e Sos Meditarrenee.

Germania - l’indice Pmi cala per il nono mese di fila. Male anChe l’Europa : Deciso calo, a settembre, per l'indice Pmi manifattura della Germania: l’indicatore è sceso a 41,44 contro il 43,5 di agosto. Male anche i dati dell’Eurozona, con valori ai minimi da 83 mesi

Previsioni astrologiChe del mese di ottobre : favoriti Scorpione e Sagittario : L'oroscopo di ottobre indica una bella ripresa in amore e nel lavoro per i segni d'acqua, ma soprattutto per lo Scorpione, che è l'unico a non avere Giove in aspetto negativo. Andrà bene anche ai nati del Sagittario, difficoltà varie per gli altri segni. L'oroscopo del mese di ottobre: amore e lavoro Ariete (21/03-20/04): sarà un mese migliore del precedente. Mercurio (dal giorno 4) e Venere (dal 9), non saranno più in posizione dissonante. ...

Neo Cab - il titolo narrativo Che vi mette nei panni di una tassista cyberpunk - arriva il prossimo mese su PC e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, Fellow Traveller e Chance Agency sono entusiasti di annunciare il loro gioco narrativo di sopravvivenza Neo Cab che arriverà su PC via Steam (14,99 euro) e Nintendo Switch (19,99 euro) a partire dal 3 ottobre.Neo Cab, vi sfida a rimanere umani in un mondo sopraffatto dall'automazione. Giocherete nei panni di Lina, uno degli ultimi tassisti umani in un mondo guidato dai robot. Il vostro unico amico è scomparso e, ...

Alberto Matano : “C’è questo dolore Che mi porto dentro da un mese” : “C’è questo dolore che mi porto dentro da un mese: la morte di Ida Colucci”. Alberto Matano a cuore aperto sul settimanale Diva e Donna racconta la sua difficoltà più grande: andare in onda con La vita in diretta e intanto vivere il dramma della scomparsa della sua più cara amica, l’ex direttrice del TG2 scomparsa il 19 agosto 2019. “Non volevo feste, però mi hanno fatto trovare la torta in studio, sono stati carini”, ha raccontato Matano ...

Riparte il QE della Bce - 20 mld al mese : via a un nuovo maxi prestito alle banChe : La Banca centrale europea ha inoltre tagliato il tasso su depositi a -0,50%. Invariati tasso principale a 0% e su prestiti marginali a 0,25%

Google Assistant supporta sempre più dispositivi smart home e dal prossimo mese anChe un barbecue : Dal CEDIA Expo 2019 di Denver arriva la notizia dell'ampliamento dell'elenco dei dispositivi smart home supportati da Google Assistant. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Assistant supporta sempre più dispositivi smart home e dal prossimo mese anche un barbecue proviene da TuttoAndroid.