Charlize Theron | Vivevo in un seminterrato con mamma Potevamo permetterci solo

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Alle volte un imprevisto negativo può cambiarti la vita in meglio. Così è stato per, che forse non sarebbe mai diventata una delle attrici più note e apprezzate di Hollywood, non fosse stato per un infortunio al ginocchio che mise fine alla sua carriera da ballerina. All’epoca viveva a New York, faceva la cameriera per pagarsi le lezioni di ballo. La notizia la sconvolse, e la madre decise di raggiungerla, per starle affianco. Lo racconta in un’intervista a Vanity Fair: “Ero molto depressa, mia madre arrivò dal Sudafrica. Vivevamo neldi un edificio, senza finestre e cipermettere di mangiareciambelle. Mi confortò e, per la prima volta, mi confidò che non aveva mai pensato fossi una brava ballerina, ma aveva visto come ero riuscita a emergere. Mi disse che dovevo andare a ...

