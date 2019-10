Champions League | Barcellona-Inter 2-1 | non bastano il gol di Lautaro e un gran primo

Pagelle Barcellona-Inter 2-1 - Champions League : non basta un super Lautaro Martinez. Bene Sensi : L’Inter gioca una grande partita al Camp Nou ma è costretta ad arrendersi proprio nel finale per 1-2 contro un Barcellona irriconoscibile nel primo tempo che ha avuto la forza di ribaltare l’incontro nella ripresa grazie ai gol di Suarez e alle creazioni di Leo Messi. Per i nerazzurri non basta un super Lautaro Martinez, autore del gol del vantaggio, mentre Brozovic cala col passare dei minuti dopo un ottimo primo tempo. Di seguito ...

Pagelle Barcellona-Inter 2-1 - Champions League : non basta un super Lautaro Martinez : Pagelle Barcellona-Inter INTER Handanovic 6,5: Si fa trovare pronto dopo un minuto sul tiro da fuori angolato di Griezmann, serve una prestazione superba per resistere al temibile attacco catalano. Dà sicurezza all’intero reparto difensivo sulle palle alte uscendo con grande autorità, incolpevole su entrambi i gol di Suarez. Godin 5,5: Molto attento fin dai primi minuti, sulle rare palle alte svetta riuscendo a collaborare in ...

Champions League - Genk-Napoli 0-0 : la ‘microfobia’ ferma gli azzurri anche in Belgio. E Ancelotti manda Lorenzo Insigne in tribuna : È un Napoli affetto da microfobia? Un elefante che lotta alla pari contro altri colossi ma che va in crisi ad ogni topolino che si trova tra le zampe? Così sembrerebbe se anche il Genk, dopo il Cagliari, il Brescia e a tratti il Lecce, ferma gli azzurri e li spaventa più del Liverpool campione d’Europa. Lo scialbo pareggio a reti inviolate rimediato in Belgio evidenzia che c’è un problema nella squadra di Ancelotti, forse anche più ...

Risultati Champions League - il Borussia Dortmund sbanca Praga - le classifiche aggiornate : Risultati Champions League – Si gioca la seconda giornata della fase a gironi della coppa dalle grandi orecchie. Tante le sfide interessanti in programma. L’Atalanta cade a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, male anche il Real Madrid bloccato in casa dal Club Brugge. Clamorosa disfatta del Tottenham contro il Bayern Monaco, il Manchester City supera la Dinamo Zagabria. bene la Juventus contro il Bayer Leverkusen. Il Napoli ...

Genk-Napoli 0-0 - Champions League : partenopei sfortunati a suon di pali - brutto pareggio in trasferta : Deludente pareggio per il Napoli nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020, i partenopei si sono dovuti accontentare di un mesto 0-0 sul campo del Genk. Si tratta di un passo indietro per gli azzurri che due settimane fa avevano sconfitto il Liverpool per 2-0 al San Paolo, oggi i ragazzi di Carlo Ancelotti si sono fatti imbrigliare nella morsa dei belgi e sono anche stati sfortunati perché hanno colpito tre ...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : partita incolore per i ragazzi di Ancelotti. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:53 LE Pagelle DEL NAPOLI: Meret 6,5, Di Lorenzo 6,5, Manolas 6, Mario Rui 5,5, Callejon 5,5, Allan 5, Elmas 5,5, Fabian Ruiz 4,5, Lozano 4,5, Milik 5. All. Ancelotti 5. 20:50 Il Napoli questa sera non ha di certo espresso il proprio miglior gioco, l’atteggiamento non è stato dei migliori, dopo le varie occasioni sprecate nel primo tempo ci si aspettava una squadra molto più ...

Pagelle Genk-Napoli 0-0 - voti Champions League : malissimo Lozano e Fabian Ruiz : Dopo l’esordio con vittoria sui campioni in carica arriva una prestazione deludente per il Napoli in Champions League nella seconda giornata: i campani infatti escono con solo un pareggio dal campo del Genk. Napoli Meret, voto 6,5: un paio di parate importanti per il portierone del Napoli che si conferma in un ottimo stato di forma. Di Lorenzo, voto 6,5: destra o sinistra cambia poco per il terzino ex Empoli. Inizio di stagione super: ...

Prossimo turno Champions League (22-23 ottobre) : orari Juventus - Inter - Napoli e Atalanta. Programma - calendario e tv : Il Prossimo turno della Champions League 2019-2020 si giocherà il 22-23 ottobre, la terza giornata della fase a gironi andrà in scena tra tre settimane visto che nel frattempo ci sarà anche una sosta per le Nazionali. Si entra nel vivo della massima competizione continentale e le squadre italiane cercheranno di mettersi in luce ottenendo dei risultati importanti. La Juventus vuole il secondo successo consecutivo di fronte al proprio pubblico, i ...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : i ragazzi di Ancelotti non riescono a sbloccare il risultato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79′ Cartellino giallo per Fabian Ruiz, che è stato costretto a fermare un contropiede pericolosissimo. 77′ Provano a farsi sentire i tifosi del Napoli. 75′ Fallo di mano per Manolas, calcio di punizione per il Genk. 73′ Ha provato di destro Mertens, ma la difesa belga mura la qualunque. 71′ Arriva il terzo ed ultimo cambio per il Napoli: fuori Milik, dentro ...

LIVE Genk-Napoli 0-0 - Champions League in DIRETTA : difficoltà nel secondo tempo per i ragazzi di Ancelotti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59′ Seconda sostituzione per il Napoli. Mertens in, Elmas out. 57′ Callejon ha sprecato un rigore a porta vuota, il suo destro finisce di metri fuori, non ci voleva. 55′ Si riscalda Mertens, che dovrebbe essere il prossimo ad entrare. 53′ Arriva il nono corner per il Genk. 52′ La prima ammonizione del match è per il giapponese Ito. 50′ Conclusioni a raffica ...