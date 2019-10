Cast e personaggi di Rocco Schiavone 3 | Marco Giallini tra solitudine e tradimenti | trama

Cast e personaggi di Transparent 5 su Prime Video - il finale musicale chiude la saga degli Pfefferman : Le tribolate vicende della famiglia Pfefferman si concludono con Transparent 5, su Prime Video dal 27 settembre. Quest'ultimo appuntamento con la rivoluzionaria dramedy di Jill Soloway permette al team creativo della serie di dire addio ai fan e concludere degnamente la storia dopo il licenziamento di Jeffrey Tambor per le accuse di molestie sul set. L'intreccio ruota attorno alle vicende della famiglia Pfefferman, e in particolare alle ...

Cast e personaggi di The Politician su Netflix - analisi di Ryan Murphy su ossessioni e giochi politici : I primi frutti della promettente, intensa e soprattutto ricca collaborazione fra Ryan Murphy e il gigante dello streaming si vedranno il 27 settembre con il debutto di The politician su Netflix. La serie, creata dallo stesso Murphy con gli amici e collaboratori di sempre Brad Falchuk e Ian Brennan, è una comedy musicale che promette di prometterci qualsiasi cosa. La storia è quella di Payton Hobart, studente di Santa Barbara che fin ...

Cast e personaggi di Euphoria su Sky Atlantic - Zendaya e la gioventù bruciata targata HBO : Pronti a scoprire la Generazione Z con Cast e personaggi di Euphoria? Cruda, esplicita, emozionante e per certi versi inquietante, la serie targata HBO è un racconto a tratti allucinato e sempre senza filtri dei traumi, le passioni, gli amori e le paure di un gruppo di adolescenti americani. Tra eccessi e luci al neon emerge la crisi dei giovanissimi protagonisti, traumatizzati da eventi più grandi di loro che a quell'età rischiano di ...

Cast e personaggi di Vis a Vis 4 - dal 25 settembre su Netflix l’ultima stagione con grandi ritorni dal passato : I personaggi di Vis a Vis 4 sbarcano su Netflix mercoledì 25 settembre con l'ultima stagione della serie tv spagnola di Fox España (e prima di Antena 3). Un capitolo finale con grandi ritorni, come quello del terribile dottor Sandoval (Ramiro Blas) e della protagonista Macarena Ferrero (Maggie Civantos). Ma il primo però sarà parte integrante della stagione come nuovo direttore del carcere in cui è ambientata la serie, la seconda apparirà ...

Cast e personaggi di Made in Italy debuttano su Amazon Prime : il period drama ha già deluso tutti? : Un vero e proprio period drama, questo è quello che regaleranno Cast e personaggi di Made in Italy al pubblico di Canale5 e, ancora prima, agli abbonati Amazon Prime che da oggi hanno modo di vedere gli episodi della prima stagione. I Seventies sono raccontati attraverso gli occhi della sua protagonista, Irene (Greta Ferro), la cui vita si incontra e si scontra con personaggi davvero esistiti, fatti ed eventi reali e fittizi, regalando al ...

Trama - Cast e personaggi di 8 Giorni alla Fine - la nuova serie catastrofica su Sky Atlantic dal 23 settembre : Dal 23 settembre il lunedì sera avrà una nuova prima visione assoluta in Italia con 8 Giorni alla Fine, la serie catastrofica in onda su Sky Atlantic in prima serata. Otto Giorni per mettersi in salvo, provare a lasciare l'Europa su cui sta per abbattersi un meteorite che viaggia a una velocità di 30mila km/h, con possibilità di sopravvivenza per chi rimane pari a zero. Parte da qui la Trama della serie tedesca di Sky Original che spinge il ...

Cast e personaggi di Imma Tataranni Sostituto Procuratore : su Rai1 la risposta femminista a Montalbano : Sono tutti un po' curiosi di conoscere Cast e personaggi di Imma Tataranni Sostituto Procuratore che da oggi, 22 settembre, prenderà il via su Rai1 dopo il primo passaggio su RaiPlay. Valeria Scalera è chiamata a lasciarsi alle spalle la gavetta e il teatro per sbarcare in tv per un ruolo nuovo e innovativo, la risposta femminista (e femminile) a Montalbano ma anche una donna pronta a rompere gli schemi e che l'ha tanto coinvolta da farla ...

Cast e personaggi di Criminal su Netflix il 20 settembre - David Tennant e i quattro volti della giustizia in un police show : Cast e personaggi di Criminal debuttano oggi, 20 settembre, su Netflix. La curiosa serie TV, annunciata nei mesi scorsi, ha la particolarità di svolgersi esclusivamente all’interno di una stanza interrogatori. Descritto come una caccia all'uomo in un gioco del gatto e del topo, Criminal si focalizza sull’intenso conflitto psicologico tra un detective e il sospettato di turno. Il police show è è composto da dodici episodi, di cui tre ...

Rosy Abate 2 - i personaggi del Cast confermati e quelli nuovi : Se Giulia Michelini è la star (nonché protagonista) di Rosy Abate 2, al suo fianco nei nuovi episodi, in onda da domani, 18 settembre 2019, su Canale 5, troverà buona parte del cast con cui ha già lavorato alla prima stagione della serie tv di Taodue.Rivedremo, in primis, Mario Sgueglia nei panni di Luca Bonaccorso, l'ispettore che dopo aver dato la caccia alla protagonista l'aiuta nel suo obiettivo di riprendersi suo figlio, finendo anche ...

Cast e personaggi de La Strada di Casa 2 su Rai1 dal 17 settembre : misteri e sangue per i Morra : Cast e personaggi de La Strada di Casa 2 sono pronti a sbarcare su Rai1 da oggi, 17 settembre. Alessio Boni tornerà ad essere protagonista del secondo capitolo della fiction rivelazione degli ultimi anni (almeno in materia di ascolti) e al suo fianco ci sarà ancora Lucrezia Lante della Rovere e insieme formeranno la coppia dei coniugi Morra, Fausto e Gloria. La serie si aprirà a suon di mistero ovvero un nuovo caso che darà il via a due ...

Unbelievable su Netflix dal 13 settembre - Cast e personaggi della serie ispirata a veri casi di stupro : L'attesa per Unbelievable su Netflix è terminata: la serie true crime è disponibile sulla piattaforma da oggi, 13 settembre. Basata sull'articolo An Unbelievable Story of Rape – vincitore del Premio Pulitzer – di T. Christian Miller e l'episodio Anatomy of Doubt della trasmissione radiofonica This American Life, la miniserie è frutto del lavoro congiunto di Susannah Grant, Ayelet Waldman e Michael Chabon. A produrla, Susannah Grant, Michael ...

Cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 5 su Rai1 dal 12 settembre - Daniele Liotti torna a San Candido tra new entry e vecchi nemici : Nelle cornici paesaggistiche mozzafiato dell'Alta Pusteria e delle Dolomiti debuttano il Cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 5. Alla fine della precedente stagione, il comandante delle guardie forestali Francesco Neri (Daniele Liotti) aveva trovato un delicato equilibrio tra le sue dolorose ferite personali e il desiderio di costruire una nuova vita. Il futuro sembrava già scritto insieme ad Emma (Pilar Fogliati), fino all'addio di ...

Un Passo dal Cielo 5 - i nuovi personaggi del Cast : Non solo Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Enrico Ianniello e Rocio Muñoz Morales: nei dieci episodi di Un Passo dal Cielo 5, in partenza domani, giovedì 12 settembre 2019, su Raiuno, il cast fisso si arricchirà di numerosi volti nuovi, pronti a portare in quel dell'Alta Pusteria nuove storie e nuovi colpi di scena.personaggi che interagiranno inevitabilmente con quelli che già conosciamo, come Francesco Neri (Liotti), Emma Giorgi (la Fogliati), ...

La Strada di Casa 2 verso l’antologia - nuova storia per gli stessi personaggi : anticipazioni dal Cast in conferenza stampa : Primo grande titolo della fiction Rai per la nuova stagione televisiva, La Strada di Casa 2 debutta martedì 17 settembre coi primi due episodi in prima serata. Il giallo familiare diretto da Riccardo Donna aveva già conquistato il pubblico lo scorso anno, con un finale da record d'ascolti: nei nuovi episodi tornano protagonisti Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini, con la partecipazione di Eugenio Franceschini, Benedetta ...