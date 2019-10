Caso Emiliano Sala | il Cardiff non ci sta | il club è pronto a ricorrere al Tas

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Una vicenda infinita, che pare non avere via d’uscita. Secondo la Federcalcio internazionale ildeve versare sei milioni di euro nelle casse del Nantes per l’acquisto di, lo sfortunato attaccante argentino deceduto in un incidente aereo lo scorso gennaio, proprio mentre stava raggiungendo il Galles da Nantes. Ilinglese, però, èal Tas per impugnare la decisione della Fifa. Ilritiene che l’affare non era stato completato a causa delle varie condizioni contrattuali richieste dal Nantes.L'articolo, ilnon ci sta: ilal Tas CalcioWeb.

