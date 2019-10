Caserta | abusi su minorenni nel maneggio Arrestato il titolare

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Su La Stampa il caso di molestie sessuali ai danni di ragazzine nelalla periferia di. Ieri ildella struttura, che è anche istruttore di equitazione, è finito ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale ai danni di sette ragazze, tra i 6 e i 14 anni. Glisi sarebbero protratti per quattro anni. Immediatamente sostituito nelle lezioni da un’istruttrice donna, l’uomo, cinquant’anni e tre figli, è presidente dimissionario dell’associazione sportiva che gestisce la struttura. Per gli inquirenti le testimonianze delle vittime dicono tutto. Sono concordanti e coerenti e rappresentano, per questo, delle prove. Le ragazzine parlano di palpeggiamenti, strofinamenti con i genitali e baci rubati. Ora gli investigatori si chiedono se qualcuno abbia visto e non abbia denunciato. E come è possibile che nessuno dei genitori abbia ...

Notiziedi_it : Caserta, arrestato titolare di un maneggio: abusi su allieve minorenni - massimoneri90 : abusi su 7 ragazzine dai 6 ai 14 anni,titolare di un maneggio di caserta in manette - ElioLannutti : abusi su 7 ragazzine dai 6 ai 14 anni,titolare di un maneggio di caserta in manette -