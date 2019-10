Carratelli sul Roma | “Genk squadra più debole del girone Il Napoli ha tanta qualità in

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Mimmopresenta la sfida Genk-Mimmosulle colonne delha presentato la sfida Genk-, facendo notare che labelga sia la piùdele quindi un eventuale ko sarebbe distruttivo per ladi Carlo Ancelotti: Si va nel nord-est del Belgio, nella città di Genk, una volta città di miniere, oggi un giardino fiorito e il centro tutto uno shopping. Ilva a giocare la seconda partita delChampions dopo avere piegato il Liverpool, puntando a fare risultato contro ladelle Fiandre che, al primo giro, è franata a Salisburgo sotto sei gol della formazione austriaca. Ottimismo? E perché no, mentre la barca va. Anche se la barca azzurra un po’ fila sulle onde, un po’ rimane in bilico sulle creste. Ma che cos’è questodi alti e bassi in una stessa partita? Per un’ora giace contro la Juve, per la ...

