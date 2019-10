Campionato Italiano Velocità – Renzi Corse torna in pista con Alessandro Nocco

San Vito lo Capo - lo chef Massimiliano Poli vince il Campionato Italiano di Cous Cous : Cous Cous Fest, è lo chef milanese Massimiliano Poli a vincere il campionato italiano di San Vito lo Capo. Il suo piatto ha incantato sia la giuria tecnica che quella popolare che, alla XXII edizione del «Cous Cous Fest» di San Vito Lo Capo, ha incoronato vincitore del campionato italiano. Lo chef milanese Massimiliano Poli lavora a Parigi e coordina il team di cucina tutto italiano ad Eataly Paris Marais. Al campionato di San Vito Lo Capo ha ...

Firenze ospita il XVII Campionato Italiano di tiro con la balestra a braccio : Domani Firenze ospita la XVII edizione del campionato italiano di tiro con la balestra a braccio, organizzata dalla Litab, la

Ziliani : 'Campionato Italiano è diventato Serie J - la Juve sceglie orari per arricchirsi' : La Juventus è pronta a disputare la terza giornata di Serie A contro la Fiorentina, in un match che anticiperà il tanto atteso esordio bianconero in Champions, previsto per martedì 17 settembre alle ore 21:00 al Wanda Metropolitano di Madrid. La Juve anticiperà al sabato la Serie A, proprio come l'Inter: i bianconeri giocheranno alle ore 15:00, e proprio questo orario ha suscitato l'ennesima critica da parte dei media non proprio 'amici' dei ...

Volley - Europei 2019 : tutti i giocatori che militano nel Campionato italiano. Spiccano Zaytsev - Atanasijevic e Leon : Gli Europei 2019 di Volley maschile, in programma dal 12 al 29 settembre, prevedono una nutrita partecipazione di giocatori che militano nella nostra SuperLega. Il massimo Campionato italiano si conferma uno dei migliori al mondo, tantissimi top player infarciscono le squadre di Serie A e si metteranno sotto i riflettori durante una delle competizioni più importanti dell’anno. Civitanova, squada Campionessa d’Europa e d’Italia, ...

Panchine Serie A - Gattuso e Pioli in pre-allarme : le situazioni bollenti nel massimo Campionato italiano : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle nazionali, è il momento dei primi bilanci. Sono tre le squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato, stiamo parlando di Juventus, Inter e Torino, tutto secondo programma per le quadre di Sarri e Antonio Conte mentre può essere considerata una sorpresa fino al momento la squadra di Walter Mazzarri. Bene anche Lazio, Genoa, Bologna e Verona, ancora a zero ...

Pronostici Serie A - le quote di Better per il Campionato italiano : Il campionato di Serie A è iniziato da due giornate, chiaramente sono ancora tanti i dubbi riguardo a cosa riserverà il torneo. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre agli appassionati sportivi un’ampia scelta di giocata per i lungimiranti. Per la vincente del tricolore è la Juve, reduce da 8 scudetti consecutivi, la superfavorita ed è quotata a 1,65, seguono Inter e Napoli a 4,00, Milan a 25,00, Lazio e Roma a 35,00, ...

Beach Volley – A Catania si assegna la Coppa Italia : ultimo atto del Campionato Italiano assoluto : Beach Volley. campionato Italiano assoluto: ultimo atto a Catania, si assegna la Coppa Italia La storica location de “Le Capannine” a Catania, farà da scenario all’ultima tappa del campionato Italiano assoluto di Beach Volley 2019 che assegnerà la Coppa Italia vinta lo scorso anno a Caorle da Toti-Allegretti e Abbiati-Andreatta. Il cammino del campionato Italiano, iniziato nel mese di giugno a Milano, si concluderà dopo 7 ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Caorle. Toti e Allegretti : il tris vale il tricolore! Ranghieri e Ingrosso : dominio e trionfo : Firme d’autore sul Campionato Italiano che ha assegnato i titoli tricolori a Caorle. Alex Ranghieri e Matteo Ingrosso portano a termine la tre giorni perfetta e conquistano un successo che sa di riscatto per entrambi, così come Giulia Toti e Jessica Allegretti che vanno a prendersi il primo titolo Italiano dopo una prima parte di stagione perfetta e una parte centrale con qualche problema di troppo. In campo maschile Ranghieri e Ingrosso ...

Beach Volley – Campionato Italiano Assoluto - i risultati della seconda giornata di gare a Caorle : Assegnati i primi pass per le semifinali scudetto, in programma nella giornata di domani a Caorle Il giorno numero due del week end tricolore di Caorle ha assegnato i primi pass per le semifinali scudetto in programma domani sui campi della PiterPan Beach Arena di Caorle. Ad aver conquistato già l’accesso alle semifinali femminili sono state le ragazze del Club Italia Alice Gradini e Claudia Scampoli che nel quarto turno vincenti ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Caorle. Ingrosso/Ranghieri inarrestabili! Benzi/Ficosecco - Gradini/Scampoli e Lantignotti/Michieletto semifinalisti a sorpresa : Delle quattro coppie che, dopo la seconda giornata di gare alle finali del Campionato Italiano, hanno già centrato l’ingresso in semifinale, ben tre sono outsider ma quasi tutti i grandi favoriti sono ancora in corsa e potrebbero rientrare dal tabellone perdenti sia in campo maschile che in quello femminile, dove spicca l’eliminazione, la seconda consecutiva, prematura di Zuccarelli/Traballi e di Barboni/Puccinelli, le due coppie che ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Finali. Chi ferma Ranghieri/Ingrosso? Abbiati/Andreatta tra i perdenti. Leonardi/Benazzi-Barboni/Puccinelli : chi perde è fuori : Prima giornata all’insegna dello spettacolo e di qualche importante sorpresa nella finale del Campionato Italiano in corso di svolgimento a Caorle. Si sono disputati due turni del tabellone vincenti e uno del tabellone perdenti e già ci sono le prime vittime illustri che dovranno risalire la china, mentre buona parte dei favoriti è già al terzo turno del tabellone vincenti. In campo femminile nella mattinata di oggi una tra le coppie più ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Caorle. Da domani ci si gioca lo scudetto tricolore : quanti pretendenti per il titolo : Sarà Caorle quest’anno ad assegnare i titoli tricolori del Beach volley, con una settimana di anticipo rispetto alla Coppa Italia in programma nel prossimo week end nella tradizionale location di Catania. Da domani a domenica 32 coppie maschili e altrettante femminili fra le migliori del panorama Italiano, si daranno battaglia per conquistare il titolo più ambito, quello di campione d’Italia e succedere a Menegatti/Orsi Toth tra le ...

Ciclismo femminile : il Campionato Italiano a cronometro si svolgerà ad ottobre a Castelgomberto : Arrivano finalmente una data e un luogo, dopo i tanti dubbi. Il campionato italiano a cronometro di Ciclismo su strada al femminile si disputerà: c’è stato bisogno di andare a pescare l’ultimo spazio possibile a disposizione, ma alla fine il problema è stato risolto. Come anticipato da Il Giornale di Vicenza, gara in programma sabato 12 ottobre e organizzata dalla polisportiva San Giorgio di Perlena e dal gruppo sportivo Mainetti. Il ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Palinuro. Gli Ingrosso calano il tris. Per They e Barboni primo sigillo stagionale : Gli Ingrosso tornano assieme e vincono, They e Barboni si mettono assieme per la prima volta e vincono: tutte le strade sono buole per sbancare Palinuro, che ha ospitato la quinta tappa del Campionato iotaliano di Beach volley, l’ultima prima dei due tornei che assegneranno prima scudetto e poi Coppa Italia. Terzo torneo in coppia per i gemelli Paolo e Matteo Ingrosso e terzo sigillo nel circuito tricolore dopo le vittorie di Milano e ...