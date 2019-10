Calcio in lutto | morto il preparatore atletico Sergio Mascheroni | ha vinto tutto con il

Grave lutto nel mondo del Calcio - morto il preparatore atletico del Crotone Sergio Mascheroni : Tragedia nel mondo del calcio. E’ morto a soli 43 anni il preparatore atletico del Crotone Sergio Mascheroni, deceduto in seguito ad un incidente. Questo il comunicato del club calabrese. “Perdiamo uno della nostra famiglia. Con il cuore pieno di dolore siamo costretti a dare una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Il nostro preparatore atletico, Sergio Mascheroni, ci ha lasciati improvvisamente a seguito di una ...

Piange il Calcio spagnolo - è morto Lozano : grave lutto nelle ultime ore [DETTAGLI] : grave lutto nelle ultime ore che ha colpito la Spagna. E’ morto infatti nella sua città natale di Alginet l’ex portiere Alfredo Greus Lozano, decano dei giocatori del Real Betis e portiere della formazione di Siviglia, in seconda divisione, dal 1944 al 1946. Nato nel 1921 Lozano ha iniziato la carriera al Saragozza, poi l’importante esperienza al Betis nell’ultima parte della stagione 1943-1944, il debutto ufficiale ...

Uruguay - lutto nel Calcio : muore giocatore 17enne del Boston River per arresto cardiaco : Arriva un'altra tragica notizia che riguarda il calcio: dopo le recenti morti di Ricksen (a 43 anni per SLA) e di Maynard (ucciso in una sparatoria ad Amsterdam), arriva un altro decesso, questa volta parliamo di un giovane 17enne che giocava in Uruguay, nel Boston River. Si chiamava Agustin Martinez ed ha subito un arresto cardiaco in una partita contro il Cerro, valida per la seconda gara del Torneo Clausura di Tercera División. Il giocatore ...

Lutto nel mondo del Calcio : morto ex arbitro [NOME e DETTAGLI] : Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto all’età di 87 anni l’ex arbitro Giovanni Caligaris. Lunghissima carriera, diresse anche una partita nel campionato di Serie A, era il 5 maggio 1968, ben più esperienza nel torneo di Serie B con ben 37 partite arbitrate. Nel 2004 gli fu consegnato da Figc e Aia il Distintivo d’oro per i 50 anni di attività, è stato premiato ad Alessandria col ‘Gagliaudo ...

Notizie del giorno – Infortunio Ronaldo - lutto nel mondo del Calcio - le ultime su Mandzukic e Rakitic : Infortunio CRISTIANO Ronaldo – Come confermato dal tecnico della Juventus Maurizio Sarri in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo ha subito un piccolo affaticamento all’adduttore e non sarà della partita in occasione della trasferta di Brescia. Infortunio Ronaldo, come cambia la Juve a Brescia: quattro opzioni per Sarri lutto NEL mondo DEL calcio – E’ morto la scorsa notte a Rimini l’allenatore Walter Nicoletti. Avrebbe ...

Lutto nel Calcio italiano : l’amato Mister Walter Nicoletti è morto dopo una lunga malattia : Lutto nel mondo del calcio: è morto nella notte a Rimini l’allenatore Walter Nicoletti. L’uomo era malato da tempo, avrebbe compiuto 67 anni il prossimo 4 novembre. Walter Nicoletti era malato da tempo ma, nonostante la malattia, aveva continuato a ricoprire il ruolo di consigliere dell’Aiac, associazione italiana allenatori e di docente di tecnica calcistica a Coverciano. Insegnante di educazione fisica, ha avuto una lunga carriera come ...

Lutto nel mondo del Calcio - morto un ex allenatore [NOME e DETTAGLI] : E’ morto nella notte a Rimini l’allenatore Walter Nicoletti. Avrebbe compiuto 67 anni il prossimo 4 novembre, era malato da tempo, ma nonostante questo aveva continuato a ricoprire il proprio ruolo di consigliere dell’Aiac, associazione italiana allenatori e di docente di tecnica calcistica a Coverciano. Insegnante di educazione fisica, ha avuto una lunga carriera come tecnico. Aveva iniziato come portiere, nella ...

Olanda - lutto nel Calcio : muore in una sparatoria il difensore Maynard : Altra tragedia nel mondo del calcio, che riguarda sempre l'Olanda: dopo la morte per SLA dell'ex Rangers Ricksen, il 19 settembre è stato ucciso a colpi di pistola il difensore 32enne Kevin Maynard. L'ex giocatore è rimasto colpito mentre si trovava all'interno della sua auto e attualmente la polizia sta indagando alla ricerca di due sospetti, che secondo alcuni testimoni presenti sul luogo del delitto sarebbero scappati utilizzando uno scooter. ...

Notizie del giorno – Lutto nel mondo del Calcio - colpo a zero per la Juve - retroscena Guendalina su Icardi : GRAVE Lutto NEL mondo DEL calcio – E’ morto a 43 anni l’olandese Fernando Ricksen, ex difensore olandese di Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, stroncato dalla sclerosi laterale amiotrofica contro cui combatteva da diversi anni. A dare il triste annuncio in un comunicato è stato il club scozzese con il quale Ricksen ha giocato per sei stagioni, vincendo due campionati e due coppe nazionali e diventando un beniamino dei ...

Lutto nel mondo del Calcio : l’ex calciatore cade da 10 metri e muore. Lascia moglie e tre bimbi : Una notizia terribile quella che ci arriva da Trento. Paolo Valenti, 36 anni, papà di tre bambini ed ex calciatore molto famoso tra le fila del calcio regionale, è morto mentre stava lavorando su un albero insieme al padre. Paolo è improvvisamente precipitato, facendo un volo di 10 metri. L’incidente si è verificato nella giornata di ieri a Tione di Trento, più precisamente in località Zeller, poco più di sei chilometri a monte del centro della ...

Lutto nel Calcio : il portiere del Curaçao Jairzinho Pieter è morto per arresto cardiaco : A soli 31 anni è morto il portiere della nazionale del Curaçao: Jairzinho Pieter. Il corpo è stato ritrovato nella sua camera nell'albergo di Port-au-Prince, ad Haiti. Il giocatore si trovava in ritiro con i suoi compagni per disputare la partita contro i padroni di casa. Secondo i privi rilievi il portiere sarebbe morto nel sonno, a seguito di un arresto cardiaco. Probabilmente, è stato vittima di una crisi cardiaca durante la notte. Davanti a ...

Le notizie del giorno : tensione in casa Juventus - paura Ferrero - lutto nel mondo del Calcio : tensione IN casa Juventus – Nelle ultime ore grande tensione all’interno del club bianconero, come riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ è andato in scena un confronto duro tra Maurizio Sarri e Paratici, sono volate anche parole forti, il tecnico odia la finestra di calciomercato e non ha digerito il continuo tira e molla sugli esuberi che alla fine sono tutti rimasti alla Juventus. La scelta di lasciare fuori gente ...

Lutto nel mondo del Calcio - si è spento un ex portiere [NOME e DETTAGLI] : Si è spento Edgardo Andrada, conosciuto nel mondo del calcio come “El gato”, passato alla storia per aver subito nel 1969 – quando difendeva la porta del Vasco de Gama – il gol numero 1000 di Pelè. Andrada, che aveva 80 anni, era argentino, aveva vestito la maglia del Rosario prima di trasferirsi in Brasile, con il Vasco de Gama. Anni dopo il suo ritiro, Andrada fu accusato di aver partecipato all’assassinio ...

Morto il primogenito di Cafu - lutto nel Calcio - Totti : 'L'ho visto crescere' : Il figlio di Cafu è Morto. Il primogenito dell'ex calciatore brasiliano, che in Italia ha giocato per undici stagioni, è infatti stato stroncato ieri da un malore mentre trovava nella casa di famiglia in Brasile, aveva solo 30 anni. Tragedia per il calciatore brasiliano Cafu: Morto suo figlio Marcos Cafu, terzino brasiliano oggi 49enne, ha giocato in Italia dal 1997 al 2008, vestendo prima la maglia della Roma e poi del Milan, ieri ha subito un ...