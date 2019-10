Calcio femminile | Qualificazioni Europei 2021 | Milena Bertolini | “Malta e Bosnia

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) La Nazionale diè pronta per le prossime due sfide nelleagli. Le azzurre, dopo aver battuto 3-2 Israele e 1-0 la Georgia, ricominceranno il proprio cammino venerdì 4 ottobre alle 17.30 in trasferta contro Malta, mentre martedì 8 affronteranno alla stessa ora laErzegovina a Palermo. Servirà fare risultato in entrambe le gare per avvicinarsi alla qualificazione. La ct, intervistata dall’ANSA prima della partenza per Malta, ha così presentato le prossime gare: “Sicuramente ora le ragazze sono in una condizione migliore rispetto alle prime due partite di qualificazione ad inizio agosto ci aspettano partite intense dal punto di vista fisico e di aggressività, come è adesso nelinternazionale. Anche se Malta ehanno un ranking molto diverso da noi, non vanno sottovalutate: le squadre sono tutte ...

