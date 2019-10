Calabria | l’ipotesi patto civico agita il M5s I parlamentari propongono due candidati

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Se il Partito democratico calabrese è impantanato in una faida tra il governatore Mario Oliverio (che si vuole ricandidare) e i suoi “seguaci” da una parte e il commissario Stefano Graziano (che chiede il rinnovamento) e i big regionali eletti dall’altra, a queste latitudini anche il Movimento 5 stelle sembra bloccato in una palude tra input romani che non vengono percepiti dalla base,che vogliono candidarsi a presidenti della Regione ed esponenti pentastellati chepapabili contestati poi dagli attivisti sul territorio. Non c’è ancora una data, ma le regionali insi avvicinano e la sponda grillina sembra non aver capito che i vertici nazionali del Movimento per la punta dello Stivale stanno pensando a un’operazione “stile Umbria” con un “” che riunisca sotto lo stesso nome pentastellati e Partito democratico. Nelle scorse settimane la ...

