Brigatista Saraceni | Catalfo ministra Lavoro | “Reddito di cittadinanza? Ora un tavolo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) “Conclusa questa seduta di sindacato ispettivo, tornerò al Ministero delper coordinare, di concerto con il Ministero della Giustizia e l’Inps, l’appositotecnico per garantire una pronta risposta, anche normativa, per questa vicenda e per tutti quei casi analoghi che potrebbero verificarsi, sia pure nel doveroso rispetto della cornice costituzionale”. Così ladel, Nunzia, in risposta a un’interrogazione alla Camera di Forza Italia sull’esclusione, dal reddito di, dei condannati per gravi delitti. Il riferimento, esplicito, è al caso dell’exFederica,che percepirebbe dallo Stato più di 600 euro al mese. “Dagli elementi acquisiti dal Ministero della Giustizia – ha chiarito– è emerso cheè sottoposta a un regime di detenzione domiciliare speciale, ...

NicolaPorro : La brigatista Federica #Saraceni (coinvolta nell’omicidio di #DAntona) percepisce il #redditodicittadinanza. Nel si… - Giorgiolaporta : Diamo un #RedditodiCittadinanza di 623 euro all'ex brigatista rossa #Saraceni condannata per l'omicidio D'Antona e… - Agenzia_Ansa : Il padre dell'ex brigatista Saraceni: 'Che facciamo, la buttiamo in una discarica?' #redditodicittadinanza… -