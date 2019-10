Fonte : today

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il piano prevede essenzialmente che l'del Nord rimanga nel mercato unico per quanto riguarda i beni di consumo, pur...

Today_it : Brexit, un New Deal per l'Irlanda: la proposta di Johnson all'Europa - contribuenti : L'Irlanda ha detto 'no' all'offerta finale di Boris Johnson sulla Brexit - contribuenti : Borsa: Europa giù con Brexit e Germania -