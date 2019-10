BREXIT | JOHNSON USCIREMO AD OGNI COSTO Il premier Riprendiamoci ciò

BREXIT - ?l’ultima proposta di Johnson alla Ue : «Nessun controllo alla frontiera con l’Irlanda del Nord» : La nuova proposta che il Regno Unito presenterà il 2 ottobre alla Ue sulla Brexit è «ragionevole e costruttiva». Lo ha affermato il primo ministro britannico Boris Johnson spiegando che si tratta di «un compromesso da parte del Regno Unito». Alle 17:15 colloquio telefonico con Juncker

BREXIT - la proposta finale di Johnson all'Ue. Ma arriva il primo "no" di Dublino : «Due confini per 4 anni»: è questo il senso della proposta di Boris Johnson, estensivamente anticipata dal Telegraph, per un accordo con l'Ue sulla Brexit come alternativa al...

BREXIT. Boris Johnson vuole solo il No Deal : Non ci sono più dubbi. Boris Johnson vuole soltanto il No Deal, l’uscita dall’Ue senza accordo, a ogni costo. L’ultima

BREXIT - l'Ue attende chiarimenti Johnson : 12.45 Il presidente della Commissione Ue Juncker "avrà una telefonata oggi con il premier britannico Boris Johnson". Lo ha reso noto la portavoce dell'esecutivo Ue Andreeva precisando che "nel corso della giornata riceveremo un testo da Londra e lo esamineremo attentamente" e "ci sarà poi un dibattito costruttivo" Andreeva ha poi ricordato che "l'Ue vuole un accordo" con Londra e che "un recesso ordinato è l'opzione preferibile rispetto ad un ...

BREXIT - primi no da Eire a piano Johnson : 12.33 Reazioni opposte in Irlanda sulla proposta di accordo sulla Brexit formulata dal premier Johnson e inviata alla Ue. Per il confine Eire-Nord Irlanda, Johnson propone controlli sparsi ai due lati del confine e chiede alla Ue un codice doganale speciale e l'esenzione dall'Iva, per il Nord Irlanda. La ministra irlandese per gli Affari Ue McEntee, boccia l'offerta che definisce 'prendere o lasciare' e con aspetti "inaccettabili". Proposte ...

La nuova offerta di Boris Johnson su BREXIT : Sarà presentata oggi all'Unione Europea, ma ci sono già diverse anticipazioni sul punto più controverso della trattativa: il meccanismo del "backstop"

BREXIT - Johnson lancia il suo ultimatum all’Europa : “Compromesso equo” o elezioni. E svela l’accordo segreto sul confine irlandese : Il premier britannico parlerà di un “compromesso equo e ragionevole”. In realtà si tratta di un ultimatum. Nella giornata di mercoledì, nel suo discorso atteso al Congresso Tory di Manchester, Boris Johnson presenterà la sua “offerta finale” all’Unione europea per raggiungere un accordo sull’uscita del Regno Unito dal gruppo dei 28. Se da Bruxelles arriverà l’ennesimo ‘no’ a una modifica ...

BREXIT - Johnson : ?“a giorni” il nuovo accordo per il divorzio dall’Europa : Il premier britannico ha annunciato che invierà a Bruxelles la bozza di un nuovo «deal» subito dopo la fine della convention conservatrice, in corso a Manchester dal 29 settembre al 2 ottobre. L’Irlanda è già scettica: non risolve la questione dei confini nell’Isola

BREXIT - Johnson : "Non mi tirerò indietro" : 18.10 Il premier britannico, Boris Johnson, non ha intenzione di dimettersi per "lasciare a qualcun altro il compito di cercare una proroga della Brexit". Intervistato dalla Bbc, il conservatore ha assicurato di non tirarsi indietro. "Sono stato eletto per portare avanti il partito", ha aggiunto. Johnson ha inoltre affermato che non riporterà al voto alla Camera dei Comuni l'accordo raggiunto con Bruxelles dal suo predecessore, Theresa May, ...

Johnson BREXIT il 31 ottobre con o senza accordo : Johnson Brexit il 31 ottobre con o senza accordo. "Le persone hanno votato per uscire dell'UE. La maggior parte delle persone crede che il referendum

CAOS BREXIT/ Johnson sconfitto - elezioni più vicine e - forse - nuovo referendum : La Corte Suprema all'unanimità riapre il Parlamento, dove i conservatori non hanno più la maggioranza. Ora un nuovo referendum sulla BREXIT è più probabile

BREXIT - CORTE SUPREMA RIAPRE PARLAMENTO/ Johnson "Londra fuori dall'Ue il 31 ottobre" : BREXIT, la CORTE SUPREMA ha riaperto il PARLAMENTO dopo la sentenza. Boris Johnson commenta: "Londra fuori dall'Ue il 31 ottobre"