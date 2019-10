Brexit Boris Johnson vuole solo il No Deal

La nuova offerta di Boris Johnson su Brexit : Sarà presentata oggi all'Unione Europea, ma ci sono già diverse anticipazioni sul punto più controverso della trattativa: il meccanismo del "backstop"

Brexit - Boris Johnson si schianta sulla Corte Suprema : "Illegale chiudere il Parlamento". Caos : si dimette? : La sospensione del Parlamento inglese voluta dal premier Boris Johnson è "illegale". La Corte Suprema ha bocciato la decisione del primo ministro per spianarsi la strada verso la Brexit e chiede che il Parlamento torni a riunirsi "il prima possibile". Gli undici giudici hanno deciso all'unanimità ch

Brexit - schiaffo a Boris Johnson : per la Corte Suprema lo stop al Parlamento è illegale : L'atteso verdetto della Corte Suprema britannica è arrivato ed è uno schiaffo a Boris Johnson: i giudici supremi hanno dichiarato oggi non legale la sospensione (prorogation)...

Brexit - ultimatum Ue a Boris Johnson : 12 giorni per il piano o è tutto finito : ultimatum della Ue a Boris Johnson sulla Brexit: il premier britannico ha 12 giorni di tempo, cioè fino alla fine di settembre, per presentare una proposta scritta, altrimenti «è...

Boris Johnson e Jean-Claude Juncker si sono incontrati a Lussemburgo : secondo la Commissione Europea non sono stati fatti passi avanti su Brexit : Lunedì si sono incontrati a Lussemburgo (capitale del Granducato di Lussemburgo) il primo ministro britannico, Boris Johnson, e il presidente uscente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, per parlare di Brexit. Poco dopo la riunione Johnson ha detto che l’incontro era

Studenti stranieri - potranno restare Brexit - Boris cambia la norma May : Gli Studenti stranieri iscritti alle università del Regno Unito potranno rimanere nel Paese per due anni dopo la laurea, per trovare un lavoro stabile, secondo le nuove regole annunciate dal ministero dell'Interno britannico. Segui su affaritaliani.it

La ministra del Lavoro e delle pensioni britannica - Amber Rudd - si è dimessa in polemica con le politiche di Boris Johnson su Brexit : Nel Regno Unito, la ministra del Lavoro e delle pensioni Amber Rudd si è dimessa dal proprio incarico in polemica con il primo ministro Boris Johnson, accusando il suo governo di non avere tra le priorità l’uscita dall’Unione Europea con

Brexit. Tutti contro Boris Johnson : si dimette il Ministro Amber Rudd : Il “dittatore” Boris Johnson è sempre più solo. Dopo avere perso la maggioranza in Parlamento Bo Jo perde anche un

La Camera dei Lord ha approvato una legge per obbligare Boris Johnson a chiedere una proroga di Brexit nel caso non si trovi un accordo entro metà ottobre : La Camera dei Lord, la Camera alta del Parlamento britannico, ha approvato una legge per obbligare il primo ministro Boris Johnson a chiedere una proroga su Brexit se entro il prossimo Consiglio Europeo del 17 ottobre non avrà ottenuto un

Brexit - BORIS JOHNSON CONTRO NUOVO RINVIO/ 'Meglio morto in un fosso' : BREXIT, BORIS JOHNSON sconfitto: si attende la mossa a sorpresa del Premier. Il primo ministro potrebbe dimettersi per andare alle elezioni?

Brexit - anche il fratello scarica Boris Johnson : Jo si dimette da parlamentare e sottosegretario : Altra tegola per Boris Johnson: il fratello minore, Jo, ha annunciato le sue dimissioni da parlamentare del partito Conservatore e da sottosegretario allo Sviluppo economico. Jo si è detto "combattuto tra la lealtà alla famiglia e l'interesse nazionale". Optando, alla fine, proprio per quest'ultimo.Continua a leggere

Brexit - Boris Johnson espelle il nipote di Winston Churchill dai Tories : “Sono le sorti alterne della guerra, io sapevo benissimo quello che stavo facendo”. Nicholas Soames ha 71, alle spalle una lunga militanza nei Tories e un nonno famoso: Winston Churchill. Il 3 settembre si è schierato contro il “no deal” sulla Brexit del premier Boris Johnson, che ha reagito espellendo lui e altri 20 parlamentari dal Partito conservatore. Quasi un paradosso, perché lo stesso Johnson si considera un erede ...

Brexit - il fratello di Boris Johnson si dimette da viceministro e deputato : dissenso sul “no deal” : Il 23° addio in tre giorni è di quelli che lasciano il segno, anche soltanto a livello simbolico. Jo Johnson, fratello minore di Boris, ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico di viceministro e la sua uscita dal gruppo Tory alla Camera dei Comuni in dissenso dalla linea sulla questione di possibile divorzio senza accordo da Bruxelles. Johnson, che si era già dimesso una prima volta dal governo di Theresa May sul dossier Brexit, ha fatto ...