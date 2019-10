Boxe – Verso Scardina-Achergui | le sensazioni del pugile italiano alla vigilia del match

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Danieleracconta le suea qualche settimana dsfida contro il belgain programma all’Allianz Cloud Venerdì 25 ottobre, all’Allianz Cloud (ex Palalido) di Milano, il campione internazionale IBF dei pesi supermedi Danieledifenderà il titolo contro il belga Iliassulla distanza delle 10 riprese. Sarà la seconda difesa perche ha vinto il titolo contro il finlandese Henri Kekalainen al Superstudio Più di Milano (lo scorso 8 marzo) e lo ha difeso all’Allianz Cloud contro Alessandro Goddi (il 28 giugno). La manifestazione è organizzata dOpi Since 82, daroom Boxing Italy e dal servizio streaming DAZN che la trasmetterà in diretta. I biglietti costano 55 Euro per il bordo ring, 25 Euro per la tribuna centrale, 20 Euro per la tribuna laterale (i posti sono numerati) e sono in vendita su TicketOne.it e presso ...

IEAGENCYsrl : in viaggio verso Marina Di Montemarciano, Marche, Italy da Minchillo Boxe - IEAGENCYsrl : Vamos ad allenarsi. Boxe — in viaggio verso Pesaro da Marina Di Montemarciano, Marche - OA_Sport : Boxe, Fabio Turchi verso la sfida con McCarthy: “Sono ben allenato e vincerò. L’Europeo? Procedo in quella direzion… -