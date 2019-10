Boxe femminile | Mondiali 2019 | il sorteggio e l’analisi del tabellone delle azzurre

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Alessia Mesiano alla ricerca di nuove soddisfazioni iridate : E’ stata la seconda Campionessa del Mondo italiana nella Boxe dilettantistica dopo Simona Galassi, nell’edizione di Astana 2016, e adesso ritorna all’assalto della vetta iridata nei 57 kg. Alessia Mesiano, 27 anni, di Latina, si prepara all’entrata in grande stile sulla scena di Ulan Ude. A giocarsi il posto con lei c’era Irma Testa, che però deve passare, per questa volta, la mano, come spiega del resto anche il ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si svolgeranno dal 3 al 13 ottobre i Mondiali femminili di Boxe per l’edizione 2019: anche in questo caso, come per gli uomini, sarà la Russia teatro della competizione. Allora era Ekaterinburg, stavolta è Ulan Ude. Saranno nove le italiane a mettersi sulla strada che porta all’iride, e rispondono ai nomi di Roberta Bonatti, Camilla Fadda, Giordana Sorrentino, Alessia Mesiano, Francesca Amato, Angela Carini, Assunta Canfora, Carlotta ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia. Nove azzurre alla ricerca del titolo iridato : Ad Ulan Ude, in Russia, si disputerà dal 3 al 13 ottobre l’11ma edizione dei Mondiali di Boxe femminile. Saranno Nove le azzurre impegnate alla ricerca del titolo iridato. Il 2 il sorteggio, poi le fasi preliminari si terranno fino al 9. I quarti sono in programma il 10, le semifinali il 12, e le finalissime il 13. Con le atlete italiane in Russia ci saranno Emanuele Renzini, head coach, ed i tecnici Maurizio Stecca e Michele ...

Boxe - Europei Youth 2019 : quattro finaliste per l’Italia al femminile - due bronzi nel maschile : Sono ben quattro i nomi che l’Italia porta in finale agli Europei Youth in corso di svolgimento a Sofia, Bulgaria. Tutte e quattro le rappresentanti al femminile impegnate oggi, infatti,sono riuscite ad entrare con pieno merito nell’ultimo atto della manifestazione continentale giovanile. In particolare, nei 48 kg Erika Prisciandaro ha sconfitto per verdetto non unanime (4-1) l’irlandese Moorehouse, mentre nei 51 kg la già ...

Boxe femminile - Europei 2019 : Roberta Bonatti in semifinale - Angela Carini ai quarti : Due importanti successi per l’Italia agli Europei di Boxe femminile: a Madrid, al Pabellón “Amaya Valdemoro”, sede della rassegna continentale, arrivano i successi odierni per Roberta Bonatti nella categoria -48 kg e per Angela Carini nei -69 kg, in attesa della sfida serale di Irma Testa nei -57 kg. Nei quarti di finale della categoria -48 kg Roberta Bonatti elimina, con un secco 3-0 la romena Duta, accreditata della seconda testa di ...