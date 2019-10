Borse | bond | oro o cash? Ecco quanto valgono mille euro investiti 10 anni fa

Borse & MERCATI/ Azioni e bond - le indicazioni che suggeriscono un'attesa : Per chi è fuori dal mercato azionario, questo è un momento in cui sembra essere consigliata l'attesa. Prudenza anche sul fronte dei bond

Borse asiatiche contrastate. Realizzi sui bond dopo il rally : Borse asiatiche contrastate in scia a Wall Street ha recuperato parte del terreno perso nell’ultima settimana. In un

Hong Kong-dazi affossano le Borse Scatta la corsa a Bund - T-bond - oro : Trump minaccia un aumento dei dazi sulle importazioni cinesi se non ci sarà un accordo entro fine mese. Pechino non ci sta e lascia svalutare lo yuan che contro dollaro cala sui minimi a sette anni. La reazione degli investitori è negativa con ampi ribassi in Asia e in Europa. A Hong Kong la perdita è particolarmente severa, complici le tensioni che da giorni continuano a portare a scontri tra manifestanti per la democrazia ...