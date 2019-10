Bordoni | Faremo il possibile per salvare azienda strategica per lo sviluppo della Città

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Roma – La giunta capitolina guidata dalla Raggi ha deciso di non voler ricapitalizzare Roma Metropolitane che dal 2005 si occupa di svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione delle opere trasportistiche in– a iniziare dalla linea Cmetropolitana – i modi, i tempi e la gestionevicenda sono stati un vero scempio. Sono intervenuto oggi in Assemblea dei lavoratori – fa sapere il consigliere Davide– portando il mio sostegno e la solidarietà a chi è stato emotivamente e fisicamente colpito a seguito dei tumulti di ieri che hanno interrotto la pacifica protesta di chi difendeva i propri diritti.ilperl’: le Metropolitane sono strategiche per lo. Roma Metropolitane è stata abbandonata dalla Raggi si è preferito tirare avanti invece di capire se c’erano i margini perl’. ...

