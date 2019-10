Borderlands 3 | il sindacato SAG-AFTRA risponde alle dichiarazioni di Gearbox

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Sembra che l'odissea trae Troy Baker non sia ancora finita. Ad inizio settimana Baker aveva spiegato durante un'intervista come la relazione tra lui e lo studio di sviluppo di3 si fosse interrotta a causa di alcuni problemi riguardanti ila cui il doppiatore è iscritto.Dopo poche oreha rispostodi Baker, spiegando che, in soldoni, la causa di tutto questo caos è da imputareleggi Texane che hanno impedito la sua assunzione proprio perché facente parte di un. Questa volta invece è proprio ilSAG-a dire la sua. Attraverso una dichiarazione ilannuncia: "Il riferimento dialla legge del Texas è assurdo. Il contratto di SAG-non richiede adi negare a chiunque un impiego in base al proprio status sindacale. In effetti, il contratto di SAG-non richiede ai datori di ...

Eurogamer_it : Il sindacato degli artisti risponde alle dichiarazioni di #Gearbox per l'assenza di Troy Baker in #Borderlands3. - GamingToday4 : Troy Baker: Non ho dato voce a Rhys in Borderlands 3 perché Gearbox “non sarebbe diventato sindacato” - GamingToday4 : Troy Baker: Non ho dato voce a Rhys in Borderlands 3 perché Gearbox “non sarebbe diventato sindacato” -