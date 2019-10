Bocconi avvelenati | uccisi due cani in provincia di Roma

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)– Di nuovo allarme per cibo avvelenato lasciato per le vie e per i parchi.fatali che causano la morte di, gatti e di ogni altro animale che potrebbe masticarli. Stavolta non ci troviamo di fronte alle solite polpette impastate con pillole e veleno, ma piccoli wurstel. Il rinvenimento è avvenuto a Castel Madama, indi. Già si possono contare le vittime. A dare l’allarme un appello sui social che prega di fare attenzione e denuncia l’accaduto attraverso una foto straziante: due, due vittime,. Dei due animali uno non ce l’ha fatta, l’altro è invece sotto cure veterinarie e dovrebbe farcela. Non si sa al momento chi si cela dietro questo gesto atroce. Si consiglia a chiunque abbia informazioni a riguardo, di denunciare tutto alle forze dell’ordine. L'articolodueindi...

