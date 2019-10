Bimbo sulla sedia a rotelle costretto ad alzarsi in piedi dal personale di Legoland I

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Sebby ha cinque anni ed è. Soffre di una patologia non diagnosticata, del tutto simile alla paralisi celebrale e per questo non può camminare. I suoi genitori hanno deciso di portarlo aldi Gloucestershire, nel Regno Unito, per farlo distrarre dopo essere stato sottoposto a quattro interventi chirurgici in un anno. Ma le cose non sono andate per il verso giusto, perché quando Sebby, come riporta l’Independent, si è messo in fila per salire su una giostra che gli piaceva particolarmente, il Ninjago, i dipendenti del parco divertimenti gli hanno chiesto diin. Ile la madre sono rimasti attoniti ma lui ha comunque provato aded è riuscito a fare tre passi sostenuto dalla mamma. Non è bastato. Gli hanno infatti chiesto di rifarlo. Perché? Una verifica che, in caso di evacuazione, lui fosse pronto a scappare. “È stato ...

