Bernie Sanders | infarto durante comizio Occlusione arteria | sospese Primarie

Paura per Bernie Sanders - dolori al petto e ricovero d’urgenza : stop alla campagna elettorale : Malore ed operazione d'urgenza per una occlusione arteriale per Bernie Sanders, in corsa per diventare il candidato democratico alle presidenziali 2020 degli Stati Uniti. Il senatore, 78 anni, sta bene ma è stato costretto a cancellare i suoi impegni elettorali per un periodo di riposo. "Gli sono stati messi due stent, parla ed è di buon umore".Continua a leggere

Il candidato Bernie Sanders vuole rivelare i segreti sugli extraterrestri : Bernie Sanders annuncia: se vado al governo, rendo pubblici tutti i segreti sugli extraterrestri Il candidato Bernie Sanders promette di rilevare le informazioni sugli alieni in caso di vittoria nella sua candidatura per le elezioni. In diretta tv, Bernie Sanders , confida che mostrerà tutti i dati che ha a disposizione perché il popolo ha il […] L'articolo Il candidato Bernie Sanders vuole rivelare i segreti sugli extraterrestri ...