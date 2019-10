Bernardo Silva accusato di cattiva condotta per il tweet su Mendy

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Non sono servite le difese die Pep Guardiola a scongiurare il peggio. Il centrocampista portoghese del Manchester è stato ritenuto colpevole diper una violazione della regola E3 della Football Association (la Federcalcio inglese) per il post pubblicato il 22 settembre in cui ritraeva l’amicocon il logo di un’azienda spagnola il “Conguito”. Unscherzoso e al quale lo stessoaveva risposto con una risata, ma che ha scatenato la reazione di “Kick It Out”, un’organizzazione che si occupa di combattere le discriminazioni razziali. Adessoha tempo fino al 9 ottobre per fare ricorso e in caso contrario potrebbe essere squalificato addirittura per 6 giornate di Premier League. L'articolodiper ilsuilNapolista.

goal : Pep Guardiola on Bernardo Silva's controversial tweet: - violanews : Premier, caso Bernardo Silva: tweet ironico sull'amico Mendy, rischia una maxi squalifica - - peterkama : La FA ha accusato Bernardo Silva si aver violato le regole di buona condotta in relazione al post su Twitter dello… -