Basket – Scola si presenta | “ho scelto Milano per Messina! Dopo i Mondiali mia moglie mi

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Luispronto alla nuova avventura con l’Olimpia: le parole del cestista argentino nella conferenza stampa dizione Aidi2019 si è messo in mostra in maniera incredibile nonostante l’età, raccogliendo gli applausi di tutto il mondo: stiamo parlando di Luis, medaglia d’argento con l’Argentina. Adesso, per il cestista argentino, 40 anni ad aprile, inizia una nuova avventura italiana:è stato infatti ingaggiato dall’Olimpia. ”Ho parlato con Manu Ginobili e altri giocatori allenati da Ettore Messina, come Prigioni e Nocioni. Messina è stata una delle ragioni per cui hodi firmare con l’Olimpia. Sono qui con ambizioni e motivazioni”, ha raccontatoin conferenza stampa oggi. AFP/LaPresse ”Se con la Nazionale argentina non avessimo staccato il pass per le ...

SkySport : ? #UltimOra #Basket ???? Luis #Scola nuovo giocatore dell'#OlimpiaMilano ?? #Messina: 'Speriamo di averlo già da giove… - giuseverzz : RT @SportRepubblica: Basket, al via l'Eurolega. Milano punta ai playoff, c'è Scola: ''Qui per Messina'' - SportRepubblica : Basket, al via l'Eurolega. Milano punta ai playoff, c'è Scola: ''Qui per Messina'' -