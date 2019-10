Basket | Eurolega 2019-2020 | l’Olimpia Milano comincia contro il Bayern Monaco con la

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Con Luis Scola, ma senza Vladimir Micov.così il nuovo cammino europeo dell’Olimpia. Un esordio attesissimo ed un’assenza molto pesante per la squadra di Ettore Messina, che domani sarà di scena adi Baviera nella prima dell’il. Sarà una prima giornata insidiosa per, chiamata subito a riscattare il passo falso casalingo in campionatoBrescia. Una sconfitta inaspettata sicuramente, ma che deve comunque essere presa nel giusto modo, visto che è un’Olimpia non ancora al massimo della condizione ed in parte ancora in costruzione, visto che ci sono tanti volti nuovi e le partite ufficiali finora giocate sono solo due. Questa, però, è una di quelle partite che bisogna vincere. Ilè una squadra da sempre insidiosa e che soprattutto in casa può dare molto fastidio. Una vittoria a...

