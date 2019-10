Barcellona-Inter oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Probabili

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)mercoledì 2 ottobre si gioca, match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio. Al Camp Nou andrà in scena un incontro di cartello della massima competizione continentale, si preannuncia grande spettacolo in uno dei templi del football europeo e sicuramente ne vedremo delle belle anche perché le due squadre si contenderanno dei punti importanti in ottica qualificazione agli ottavi di finale del torneo. I nerazzurri cercheranno l’impresa contro una delle grandi favorite per la conquista del trofeo, la capolista della Serie A ha pareggiato all’esordio contro lo Slavia Praga e spera nel colpaccio in trasferta mentre i blaugrana devono riprendere il cammino dopo lo 0-0 contro il Borussia Dortmund. Antonio Conte punterà sul tandem d’attacco composto da Martinez e Sanchez (Lukaku assente per infortunio), le chiavi del centrocampo saranno ...

Inter : ??? | RIFINITURA Dal Camp Nou ecco le foto dell'allenamento alla vigilia di #BarcellonaInter ?? ??… - Inter : ?? | LAVORI IN CORSO Verso #BarcellonaInter, seduta mattutina per la squadra ?? Qui le foto ??… - SkySport : ? #UltimOra #Inter ? #Lukaku non è partito per #Barcellona ?? Per il belga fastidio al quadricipite #SkyUCL… -