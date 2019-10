Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Cinque vetrine ad angolo in un quartiere diper unche rimarrà aperto due settimane con i prodotti esposti acquistabili solo online. Questa l’ultima trovata dellocostretto, secondo quanto dichiarato dal suo avvocato, a questa sorta di singolare installazione di strada per motivi legati ad una disputa legale. Intanto ilchiamato Gross Domestic Product si trova a Croydon a Sud della città ed è stato aperto il primo ottobre. Già parecchi i curiosi attirati dai primi tweet e video circolati in poche ore onlinele vetrine sono piene di oggetti/opere d’arte ditra cui un tappeto ispirato a Tony the tiger – la mascotte dei Kellogg’s -; una palla stroboscopica da discoteca creata con un elmetto della polizia; un gioco per bambini con un camioncino che carica migranti; una poltrona sfondata e un paio di cuscini che segnalano come la vita ...

FQMagazineit : Banksy, lo street artist apre un negozio a Londra ma nessuno ci può entrare: ecco perché - Cascavel47 : Banksy, lo street artist apre un negozio a Londra ma nessuno ci può entrare: ecco perché - Stefy291222690 : RT @artribune: Ha da poco rivendicato la paternità dell'opera apparsa a sud di #Londra, che mette in vetrina una serie di articoli dall'inc… -