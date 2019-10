Autonomia | Zaia | ' al Sud ci hanno votato perché è opportunità anche per loro' 2

Autonomia : Zaia - 'al Sud ci hanno votato perché è opportunità anche per loro' : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - “Sono anni che la Lega parla di Autonomia, tanto da essere ormai definita come il ‘partito dell’Autonomia’. Ritengo che se il problema di Salvini fosse stato davvero il rischio di perdere voti al Sud, allora non si spiegherebbe la valanga di consenso ottenuto dalla Lega

Autonomia : Zaia - ‘al Sud ci hanno votato perché è opportunità anche per loro’ : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) – ‘Sono anni che la Lega parla di Autonomia, tanto da essere ormai definita come il ‘partito dell’Autonomia’. Ritengo che se il problema di Salvini fosse stato davvero il rischio di perdere voti al Sud, allora non si spiegherebbe la valanga di consenso ottenuto dalla Lega nelle elezioni europee non soltanto al Nord ma anche nelle regioni del Meridione”. Così il Presidente ...

Autonomia : Zaia - ‘il governo ci presenti una bozza d’intesa’ : Venezia, 1 ott. (AdnKronos) – “La volontà di dire che il governo considera l’Autonomia una priorità significa che non se la sono dimenticata. Questa è la cornice di un quadro che ancora deve essere definito, ma soprattutto ci aspettiamo dal governo che ci presenti una bozza d’intesa per capire qual è l’idea di Autonomia di questo governo”. E’ la richiesta avanzata stamane dal presidente del Veneto, ...

Autonomia : Gruppo Zaia - nel 2023? Pd e M5S stanno prendendo in giro i veneti : Venezia, 27 set. (AdnKronos) - “Il Ministro Boccia, che nella sua veste istituzionale rappresenta un Governo mai eletto dal popolo italiano, non solo sta prendendo e perdendo tempo per non lavorare, ma sta dimostrando a tutti, elettori di PD e 5 Stelle compresi, che siamo sotto dittatura silente; gl

Autonomia : Gruppo Zaia - nel 2023? Pd e M5S stanno prendendo in giro i veneti (2) : (AdnKronos) - “Sapevamo che, se prima, con i 5 Stelle alleati, la corsa per l’Autonomia sarebbe stata difficile da completare, oggi lo sarebbe stata due volte di più, con un'alleanza Pd- Pentastellati. Però voglio ricordare che noi i compiti a casa li abbiamo fatti: il nostro Presidente Luca Zaia ha

Autonomia : Zaia a Fioramonti - 'No alla scuola? Prima legga proposta del Veneto' : Venezia, 26 set. (AdnKronos) - “Prima di parlare di no all’Autonomia nel settore della scuola, il Ministro Fioramonti si legga la proposta del Veneto. Evidentemente non l’ha ancora fatto”. Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta la dichiarazione rilasciata dal Ministro dell’

Autonomia : Gruppo Zaia - governo Pd-M5S ascolti propri elettori veneti - vogliono riforma : Venezia, 25 set. (AdnKronos) - "Il 75% dei veneti, oggi come due anni fa, vuole e pretende che sia applicata la propria richiesta di Autonomia regionale; a dispetto di chi pensa che sia un 'capriccio' solo leghista, il sondaggio di oggi sulla stampa conferma che oltre il 50% di votanti Pd e 5 Stelle

Autonomia : Gruppo Zaia - Boccia ha riconosciuto ottimo lavoro svolto dal Veneto : Venezia, 24 set. (AdnKronos) - “Fa piacere che il Ministro abbia riconosciuto l'ottimo lavoro svolto fino ad ora dal Veneto. La nostra Regione non lavora per dividere, ma per migliorare il Paese”. Con queste parole la CapoGruppo Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) commenta l'esito dell'incontro tra il

Ribaltone Boccia : incontra Zaia e fissa le regole della trattativa sull'Autonomia : Di buon mattino Francesco Boccia ha preso un aereo ed è volato a Venezia portando con sé un fascicolo delicato. Riguarda una partita ereditata dal governo precedente e su cui l’esecutivo giallorosso è chiamato a dare una direzione: le Autonomie. Chiarito che si vogliono fare, il punto è come e quel come è tutto perché le Autonomie, per loro natura, riguardano le competenze e i soldi che le Regioni ...

Autonomia - Boccia : “Sia lotta a disuguaglianze - definire subito i livelli essenziali”. Sì da Zaia e Bonaccini : Il ministro Francesco Boccia, in visita a Venezia, non sbatte la porta in faccia ai veneti che chiedono le deleghe per gestire autonomamente 23 materie attualmente appannaggio dello Stato. Ma il titolare degli Affari Regionali mette alcuni punti fermi, che sicuramente non rallegrano il governatore del Veneto Luca Zaia, a due anni dal referendum popolare che sembrava aver spalancato la richiesta di maggiore Autonomia allo Stato. Anche se il ...

Autonomia : Ruocco - ‘no a discapito del Sud - Zaia se ne faccia una ragione’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “L’Autonomia non può essere fatta a discapito delle Regioni del Sud. Se deve essere fatta, bisogna che si realizzi nel pieno rispetto della Costituzione e non prima di aver corretto gli squilibri esistenti tra regioni del Nord e del Sud. Zaia se ne faccia una ragione!”. Lo scrive in un tweet Carla Ruocco, deputata M5S e presidente della Commissione Finanze della Camera. L'articolo ...

Autonomia : lunedì incontro a Venezia Zaia - Boccia : Venezia, 20 set. (AdnKronos) - Si terrà lunedì prossimo, 23 settembre, alle ore 11.00 a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale a Venezia, l’incontro sul tema dell’Autonomia differenziata tra il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, e il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Bocc